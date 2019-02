Rebecca und Markus Nielbock leben mit Tochter Emilia in Rohrbach. Die Wohnung ist an "Millys" Bedürfnisse angepasst. Foto: Rothe

Von Matthias Kehl

Heidelberg. Behutsam streicht Markus Nielbock seiner Tochter Emilia zur Begrüßung durchs Haar. Freudig lächelnd greift die Sechsjährige nach der Hand ihres Vaters. Auch Mutter Rebecca Nielbock herzt ihre "Milly", die gerade von der Rohrbacher Kita "Pusteblume" vom Fahrdienst nach Hause gebracht wurde.

"Sie ist unser Sonnenschein", sagt Rebecca Nielbock, während Ehemann Markus Milly vom Roll- in den Therapiestuhl hebt. Dass Milly, die im Juli sieben Jahre alt wird, weder laufen noch sprechen kann, liegt an der seltenen Krankheit BPAN (Beta-Propeller-Protein-assoziierte Neurodegeneration, siehe Hintergrund). Dabei handelt es sich um eine durch einen Gendefekt ausgelöste Störung des Nervensystems, der Millys geistige und körperliche Entwicklung massiv beeinträchtigt. Darüber hinaus führt die Krankheit - gegen die es nach aktuellem Forschungsstand kein Heilmittel gibt - zu epileptischen Anfällen, irgendwann zum Verlust kognitiver Fähigkeiten und schließlich zum verfrühten Tod.

Hintergrund Hintergrund Die Beta-Propeller-Protein-assoziierte Neurodegeneration (BPAN) ist eine Störung, die das Nervensystem schädigt und sich allmählich verschlechtert. BPAN wurde erstmals 2012 klinisch beschrieben. Derzeit sind weltweit etwa 500 Fälle bekannt. Der Defekt führt dazu, dass ein lebenswichtiger Prozess, die Autophagie, gestört ist: Eisenhaltige Abbauprodukte können [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die Beta-Propeller-Protein-assoziierte Neurodegeneration (BPAN) ist eine Störung, die das Nervensystem schädigt und sich allmählich verschlechtert. BPAN wurde erstmals 2012 klinisch beschrieben. Derzeit sind weltweit etwa 500 Fälle bekannt. Der Defekt führt dazu, dass ein lebenswichtiger Prozess, die Autophagie, gestört ist: Eisenhaltige Abbauprodukte können nicht mehr aus den Zellen transportiert werden und sammeln sich darin an. Ab der späten Jugend oder dem frühen Erwachsenenalter erleiden Personen mit BPAN einen raschen Verlust der kognitiven Fähigkeiten, der zu einer schweren Demenz führen kann. Die Ausprägung der Symptome ist jedoch bei allen Patienten verschieden. Daher ist auch die Lebenserwartung von Menschen mit BPAN sehr unterschiedlich. Mit einer angemessenen Behandlung ihrer Symptomatik können manche Betroffene mit der Krankheit bis ins mittlere Alter hinein leben. > Der Verein Hoffnungsbaum setzt sich für die Erforschung von BPAN ein. Mit einer Spende an Hoffnungsbaum e.V., IBAN: DE67.3305.0000.0000 305979, Verwendungszweck: "BPAN" kann man ihn unterstützen. make

Verzweifelt tappten Rebecca und Markus Nielbock auf der Suche nach einer Diagnose für Millys ausbleibende Entwicklung bis Januar 2017 im Dunkeln. "Nach Jahren der endlos anmutenden Ungewissheit war ich da kurioserweise fast euphorisch", sagt Rebecca Nielbock, die sich lange nach Klarheit gesehnt hatte. Seither verschrieb sie sich zusammen mit ihrem Mann Markus einer Mission. Millys Mission. Um auf die Krankheit BPAN, die bisher kaum erforscht ist, aufmerksam zu machen, setzten die Nielbocks alle Hebel in Bewegung: mit umfassender Öffentlichkeitsarbeit, der Rekrutierung von Fachleuten und einer strukturierten Spendeneinwerbung (wir berichteten). Heute - am Tag der Seltenen Erkrankungen - steht das Ehepaar persönlich am Rewe-Markt im Heimatstadtteil Rohrbach und informiert über BPAN, die Krankheit, die ihren und Millys Alltag so sehr prägt.

Die Wohnung der Familie in Rohrbach ist bereits an die Bedürfnisse ihrer Tochter angepasst. Markus Nielbock, der als Astrophysiker in Heidelberg arbeitet, zeigt die speziellen Hebesysteme, die flexibel entlang der Decke durch Wohn-, Schlaf und Badezimmer verlaufen. "Je größer Milly wurde, desto schwieriger wurde es auch, sie händisch zu transportieren", erklärt er. Zur Ausrüstung der Nielbocks gehören neben Buggy, Roll- und Therapiestuhl, ein elektronisch verstellbares Bett sowie ein "Steh-Trainer", wo Milly übt, um Muskeln und Gelenke ans aufrechte Stehen zu gewöhnen. "Wir erfreuen uns schon an kleinen Entwicklungsschritten", sagte Rebecca Nielbock, die tagsüber das Haus hütet und ihre Tochter nach der Kita in Empfang nimmt. "Im Alltag übernehme ich die Verwaltung, Markus ist für die Technik zuständig. Wir funktionieren als Team", beschreibt es die 43-Jährige.

"Unsere Milly zeigt uns ihre Gefühle ungehemmt", sagt Markus Nielbock. "Es ist das Schönste, wenn sie lacht und geknuddelt werden möchte." Gerne radelt der 49-Jährige in einem speziellen Rollstuhlfahrrad mit Milly durch die Region. Ihre Lieblingsstrecken gehen von Rohrbach nach Schwetzingen und Ladenburg. In Ladenburg wird die Sechsjährige ab September die Martinsschule besuchen. "Dort soll speziell die Eigenständigkeit der Kinder und Wege der verbalen Kommunikation gefördert werden", erzählt Markus Nielbock.

Obwohl nur geringe Hoffnung besteht, ein Medikament oder eine Therapie gegen die Krankheit BPAN zu finden, werden die Nielbocks nicht müde, weiter für Forschungsgelder zu werben. Bislang sind dafür über 12.500 Euro zusammengekommen. Auf ihrer Homepage (millys-mission.de) sind sie dafür ebenso aktiv wie in den Sozialen Netzwerken.

Weit in die Zukunft planen die Nielbocks nicht. "Es ist ein Leben von Tag zu Tag, das wir mit Milly genießen", sagt Rebecca Nielbock. Dass eine Heilung unrealistisch ist, hat das Ehepaar für sich angenommen. Bis zum Einsetzen des Degenerationsprozesses möchten sie ihrer Tochter ein schönes und abwechslungsreiches Leben ermöglichen. Es ist ihre Mission für Milly, eine Mission fürs Leben.