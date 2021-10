Heidelberg. (ani) Das große Testen an Schulen geht weiter – mindestens bis Weihnachten. Das hat die Landesregierung am Mittwoch mitgeteilt. In Heidelberg häuften sich unterdessen in der vergangenen Woche nach RNZ-Informationen an mindestens einem Gymnasium positive Schnelltests – die sich bei der Überprüfung durch einen PCR-Test allerdings als falsch-positiv erwiesen.

Die Stadt wie auch das Gesundheitsamt bestätigten auf Anfrage, dass in Heidelberg zuletzt einige falsch-positive Schnelltestergebnisse aufgetreten sind. "Uns haben aktuell zwei Schulen mitgeteilt, ihnen lägen falsch-positive Ergebnisse vor", berichtet eine Stadtsprecherin. Man befinde sich dazu derzeit in der Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.

Genaue Zahlen zu den falsch-positiven Tests liegen nicht vor. Statistisch würden positive Schnelltestergebnisse vom Gesundheitsamt nicht erfasst, so ein Sprecher. Auch bei der Stadt ist nicht bekannt, wie viele Tests an den Schulen pro Woche positiv ausfallen. "Die Schulen haben dazu keine Meldepflicht an den Schulträger", erklärt die Stadtsprecherin.

Der Sprecher des Gesundheitsamtes sagt aber, dass Schulen beim aktuellen Infektionsgeschehen im Stadtgebiet keine besondere Rolle spielen: Nur sechs Schüler seien derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Diese seien ebenso wie fünf enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Weshalb Schnelltests falsch-positive Ergebnisse zeigen, könne laut dem Sprecher verschiedene Gründe haben – etwa eine falsche Anwendung oder auch falsche Lagerung. Nach RNZ-Informationen sollen die Testkits, mit denen an den betroffenen Schulen derzeit getestet wird, nun ausgetauscht werden.

Die Kits werden vom Land an die Stadt geliefert, die diese wiederum verteilt. "Die Stadt als Schulträger hat dabei keinen Einfluss auf die gelieferten Fabrikate", so die Stadtsprecherin.