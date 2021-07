Heidelberg. (ani) Wer das Espresso-Bike kennt, das häufig wochenends an der Ernst-Walz-Brücke am Neckarufer steht, der weiß: Das Angebot kommt gut an. Geht es nach den Stadträten im Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft, soll es bald mehr von diesen mobilen Verkaufsständen in Heidelberg geben. Einstimmig beschlossen die Räte am Mittwochabend einen Antrag von Grün-Alternativer-Liste (GAL) und Freien Wählern, wonach die Stadt nun ein Konzept vorlegen soll, wo und in welcher Form sich solche Verkaufsstände sinnvoll ansiedeln können.

Dem Antrag zufolge könnten mobile Verkaufsstände – die etwa Kaffee, Erfrischungsgetränke, Eis oder Ähnliches anbieten – die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, etwa an stark frequentierten Plätzen, erhöhen. Laut einer Informationsvorlage der Stadt zu dem Thema gibt es bereits einige Kandidaten, die Interesse angemeldet haben, mit mobilen Verkaufsständen an den Start zu gehen. Entsprechende Anfragen gingen etwa ein bis zwei Mal in der Woche bei der Verwaltung ein, seien aber bislang immer abgelehnt worden. Ein von der Verwaltung erarbeitetes Konzept könne die Thematik künftig sinnvoll steuern, heißt es in der Vorlage.

Dabei werde besondere Rücksicht darauf genommen, dass die Verkaufsstände sich auf Nahrungsmittel zum Sofortverzehr beschränken, alkoholische Getränke sollen ausgenommen werden. Zudem müsse das Stadtbild, verkehrsrechtliche Aspekte und das bereits bestehende gastronomische Angebot berücksichtigt werden. Denn unter keinen Umständen dürfe bereits ansässigen Gastronomen Konkurrenz gemacht werden. Auf Initiative der Grünen hin soll im Konzept zudem vermerkt werden, dass umweltfreundliches Geschirr – also entweder Mehrweg oder Kompostierbares – verwendet wird. Das Konzept soll zunächst bis Ende 2022 befristet und anschließend evaluiert werden.