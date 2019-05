Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Das machte Michael Bering, kommissarischer Leiter des Polizeireviers-Nord, gleich zu Beginn deutlich. Im Neuenheimer Bezirksbeirat stellte er jetzt die aktuelle Kriminalitätsentwicklung im Stadtteil anlässlich der neusten Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2018 vor.

Schließlich wurde unter anderem wegen der seit einigen Jahren gestiegenen Kriminalität am Neuenheimer Neckarvorland die Sicherheitspartnerschaft zwischen Stadt und Land forciert. In diesem Zuge wurde vergangenes Jahr auch die Stresser-Beleuchtung, die vor allem Schläger, Diebe und Drogenhändler auf der Neckarwiese abschrecken sollte, installiert.

Deutlich wurde jetzt: Die Zahlen steigen zwar in einigen Bereichen noch immer leicht - doch so richtig dramatisch ist das alles nicht. "1212 Straftaten hat es 2018 im Stadtteil gegeben - das sind nur sieben Prozent der Straftaten der gesamten Stadt", meinte Bering. Im Vergleich zum Vorjahr 2017 sei das zwar eine Steigerung um 20 Prozent, doch man müsse beachten: "Zu Neuenheim gehört auch das Neckarvorland und das Neuenheimer Feld - und das hat ganz schöne Auswirkungen."

Nahezu jeden Tag habe die Polizei Einsätze in den Kliniken im Neuenheimer Feld, manchmal seien es Diebstähle, doch zum Großteil müsse man einschreiten, weil Situationen zwischen Ärzten und Patienten, zwischen Krankenschwestern und Ärzten oder zwischen Patienten und Pflegern eskalierten. "Sie würden sich wundern, wie oft das passiert", so der Polizeihauptkommissar, "da ist dann auch Gewalt im Spiel."

Zum Neckarvorland hatte Bering unterdessen erfreuliche Nachrichten dabei. Vor allem die Rauschgiftkriminalität ginge in diesem Bereich zurück. 2017 gab es laut Kriminalitätsstatistik in diesem Bereich noch 84 Straftaten, 2016 waren es sogar 94. Im vergangenen Jahr dagegen verzeichnete man nur 75 Delikte. Bering führt das auf die verstärkte Präsenz von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) zurück.

Und: "Die Sicherheitspartnerschaft zwischen Stadt und Land bringt für Heidelberg sehr, sehr viel", befand Bering. Trotz der vergleichsweise guten Zahlen, bliebe das Neckarvorland auch weiterhin ein "gefährdeter Ort", wie Bering erklärte. Das sei die Rechtsgrundlage, dass die Polizei im Fall der Fälle einschreiten und Personenkontrollen machen kann.

Sorgen macht dem Polizisten nach wie vor die steigende Gewalt gegen seine Kollegen. Doch auch hier gebe es gute Nachrichten: "Wir haben jetzt Bodycams im Einsatz - und Kollegen berichten, dass diese schon Wirkung gezeigt haben."

Doch weil die Gewalt nicht nur gegen Polizisten, sondern auch gegen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes zugenommen habe, wie auch Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson erklärte, wird dieser jetzt mit Schlagstöcken ausgestattet. "Seit letzter Woche haben wir die Schlagstöcke", erklärte Erichson, "die Kolleginnen und Kollegen werden jetzt ausgebildet, damit umzugehen."

Erst kürzlich seien zwei Mitarbeiter verletzt worden, als sie versucht hätten, einen Streit zu schlichten - "deshalb fühlen wir uns gezwungen, die Mitarbeiter zu bewaffnen, auch wenn wir es nicht gerne tun", so der Bürgermeister. Für Erichson hat die positive Entwicklung in Sachen Kriminalität unterdessen noch ganz andere Gründe: "Unsere Stresser-Beleuchtung hat sich bewährt", erklärte er.

Im vergangenen Jahr hatte das Beleuchtungskonzept zur Abschreckung von Kriminellen Premiere. Und sie habe sich in Teilen auch bewährt. Außerdem habe sie noch einen weiteren positiven Nebeneffekt: "Wenn sie um Mitternacht ausgeht, setzt eine massive Abwanderungsbewegung von der Neckarwiese ein", so Erichson. Dennoch werde man in diesem Jahr in Kooperation mit den Stadtwerken nachjustieren - und etwa die Beleuchtung auf den Wegen noch zusätzlich verbessern, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen.

Die Bürger bewege aktuell aber noch ein ganz anderes Thema: das Grillen. Viele beschwerten sich bei Erichson wegen der starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Doch der Bürgermeister machte deutlich: "Da sind uns als Verwaltung die Hände gebunden."

Schließlich sei es eine politische Entscheidung des Gemeinderats gewesen, Grillstellen auf der Neckarwiese auszuweisen. Die gute Nachricht: "Das Umweltamt hat Messungen zur Feinstaub- und Gesundheitsgefährdung gemacht - und es besteht kein Gesundheitsrisiko, es riecht nur unangenehm."