Heidelberg. (pol/mare) Kleiner Rempler, große Wirkung: In der vollen Straßenbahn ist ein Mann nach einer unabsichtlichen Berührung eines 12-jährigen Schülers ausgetickt und hat dem Jugendlichen einen Schlag versetzt. Das berichtet die Polizei.

Aber der Reihe nach: Am Montag um 16.44 Uhr stieg der Schüler an der Haltestelle Hans-Thoma-Platz in Handschuhsheim in die voll besetzte Bahn der Linie 5 in Richtung Dossenheim ein. Als die Bahn anfuhr, kam der Junge aus dem Gleichgewicht und berührte mit seinem Schulrucksack einen Mann, der neben ihm stand.

Dieser sagte daraufhin etwas vor sich hin - worauf sich der Schüler zu ihm hin drehte. In diesem Moment versetzte der Mann dem Schüler einen Schlag mit der Faust gegen den Kopf.

Kurz darauf stieg der Schüler an der Haltestelle Biethstraße aus. Dann verschlimmerten sich aber die Schmerzen, weshalb der Schüler mit seinem Vater kurz nach 20 Uhr bei der Polizei erschien und Anzeige erstattete.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 60 bis 65 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, "leichte" Glatze mit grauen Haaren am Hinterkopf, dickliche Statur. Weitere Angaben konnte der 12-Jährige nicht machen.

Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugen. Sie bittet diese, sich unter Telefon 06221/45690 zu melden.