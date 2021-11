Mahnwache am Zeitungsleser in der Hauptstraße: Die Initiative „Seebrücke“ machte auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam. Foto: Alex

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Angesichts der katastrophalen Lage an den EU-Außengrenzen – aktuell besonders in Polen – hat die Heidelberger "Seebrücken"-Bewegung am Samstag zu einer zweistündigen Mahnwache in der Hauptstraße aufgerufen. Bis zu 30 Menschen beteiligten sich zeitweise daran. Passanten blieben beim "Zeitungsleser" an der St.-Anna-Gasse stehen, hörten zu, schauten hin. Manche reihten sich für kurze Zeit spontan ein.

"Es ist ein Landesaufnahmeprogramm für geflüchtete Menschen an den Außengrenzen der Europäischen Union im Koalitionsvertrag festgeschrieben, aber umgesetzt ist bislang nichts", kritisierte Janick Pfitsch als einer der Sprecher der Pro-Asyl-Initiative. Über 200 Kommunen in Deutschland wären bereit, zusätzlich Geflüchtete aufzunehmen. "Aber man lässt sie nicht." Der Aktionstag der Seebrücken in Baden-Württemberg fand landesweit unter dem Motto "Menschenrechte wahren – Koalitionsvertrag umsetzen" statt.

"Wir müssen das Thema wach halten und den Menschen an den EU-Außengrenzen eine Stimme geben. Das ist der Sinn der Mahnwache. Es darf nicht zuerst um Grenzsicherungen gehen", erklärte Mia Lindemann vom Organisationsteam vor Ort. Denn Grenzen könnten nicht erfrieren, Menschen schon, betonte sie. "Es geht doch darum, den Blick von den Tragödien an den Grenzen nicht abzuwenden."

Mit dabei waren auch viele jüngere Leute, die zur "Solicamp-Bewegung" gehören. Sie haben in der Stadt schon mehrfach mit Aktionen auf die Situation von Flüchtlingen in europäischen Auffanglagern aufmerksam gemacht. "Immer mehr Menschen stecken an den Außengrenzen fest. Sie werden als politisches Druckmittel eingesetzt und keiner fragt sie mehr nach ihren individuellen Asylgründen", meinte eine junge Frau. "Da werden Flüchtlinge in Kroatien oder Polen von Grenzsoldaten zurückgeprügelt und es entstehen Ghettos an den Toren Europas, die auch noch mit europäischen Mitteln finanziert werden", kritisierte ein älterer Mann.

In Griechenland würden Lager von der EU gebaut, die mit europäischen Standards nicht vereinbar seien. "Ich kenne die Geschichten, die hinter diesen Menschen stehen. Ich sehe Verletzungen, ich spüre die Traumatisierungen", erzählte eine Frau. Sie arbeitet im Ankunftszentrum in Patrick-Henry Village. "Deshalb bin auch ich hier dabei", sagte sie. Was an den Grenzen zurzeit an Menschenrechtsverletzungen geschehe, sei "eine Schande für Europa".

Die Seebrücke Heidelberg fordert mit den anderen Seebrücke-Gruppen in Baden-Württemberg die sofortige Umsetzung des Koalitionsvertrags, um legale Zuwanderungswege zu schaffen.