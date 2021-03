Heidelberg. (shy) Vor allem für Familien mit Kindern ist das Märchenparadies auf dem Königstuhl ein beliebtes Ausflugsziel. Eigentlich hätte der kleine Freizeitpark seine Winterpause längst beendet, doch der Lockdown zwingt jetzt alle in den verlängerten Dornröschenschlaf. Die RNZ hat bei Corinna Mouhlen nachgefragt, wie das Familienunternehmen mit der Situation zurechtkommt.

Frau Mouhlen, der Zoo darf öffnen, das Märchenparadies nicht, wie geht es Ihnen mit der Situation?

Wir zählen nun mal zu den Freizeitparks und akzeptieren die derzeitig geltenden Maßnahmen selbstverständlich. Allerdings hatten wir gehofft, dass wir Ostern wieder öffnen können. Inzwischen hoffen wir, dass es spätestens zu Pfingsten klappt. Dann ist es dringend notwendig. Auch unsere Mitarbeiter wünschen sich sehr, dass die Arbeit mit unseren Besuchern bald wieder losgehen kann.

Bekommen Sie keine finanzielle Unterstützung?

Bisher haben wir keine in Anspruch genommen. Wir bereiten uns aber darauf vor, unsere Mitarbeiter wie im vergangenen Frühjahr in Kurzarbeit zu schicken. Es schmerzt. Zum Saisonstart hatten wir im letzten Jahr ein Wochenende offen, dann mussten wir wieder schließen. Allerdings waren wir sehr froh, dass wir über den Sommer öffnen durften. Die Winterpause war nicht ganz so schlimm, und es ist ein Trost, dass wir den Kiosk am Märchenparadies geöffnet haben dürfen. So können wir wenigsten ein paar Mitarbeiter beschäftigen.

Hatten Sie sich denn jetzt schon auf eine Öffnung vorbereitet?

Ja, optimistisch wie wir sind, haben wir alles aus dem Winterschlaf geholt. Unser Corona-Konzept hat sich im vergangenen Jahr gut bewährt und wir haben unsere Mitarbeiter jetzt noch einmal geschult. Sobald wir öffnen dürfen, sind wir gerüstet und können loslegen. Aber wir müssen in der Situation jetzt nun mal alle an einem Strang ziehen und gemeinsam hoffen, dass die Zahlen sinken.