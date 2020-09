Heidelberg. (RNZ) In der Ludolf-Krehl-Straße in Neuenheim finden von Dienstag, 29. September, bis Montag, 5. Oktober, die Arbeiten an den letzten Bauabschnitten statt. Für die Herstellung der Asphaltschicht ist die Ludolf-Krehl-Straße von Dienstag, 8 Uhr, bis Freitag, 2. Oktober, 17 Uhr, rund um die Uhr sowie am Montag, 5. Oktober, von 8 bis 16 Uhr ab der Gustav-Kirchhoff-Straße voll gesperrt. Dadurch werden die Gustav-Kirchhoff-Straße und der untere Teil der Ludolf-Krehl-Straße zu Sackgassen ohne Wendemöglichkeit. Über das Wochenende ist die Straße frei befahrbar. Die Müllabfuhr verschiebt sich auf Freitag, 2. Oktober.

Bauende wird voraussichtlich Ende Oktober sein. Die Stadt Heidelberg bittet darum, Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb des Baufeldes zu parken. Oberhalb der Anwesen Nummer 34 und 35 bis zum Wendehammer können nicht benötigte Fahrzeuge geparkt werden. Eine Ausfahrt ist jedoch nicht möglich.