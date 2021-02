Von Birgit Sommer

Heidelberg. Er ist Tänzer und Choreograf. Demnächst hat er einen Master-Abschluss in Bewegungs- und Tanztherapie vorzuweisen. Er gibt Workshops in zeitgenössischem Tanz und lehrt Erstsemester in Tanztherapie. Er ist Deutscher und Amerikaner. Er hat vom Adoptivvater einen polnischen Nachnamen mitbekommen. Er ist Vater eines dreijährigen Sohnes und gerade 31 Jahre alt. Ein Mann der Vielfalt.

Hannes-Michael Bronczkowski tanzte in der Saison 2015/16 in der Compagnie von Kevin O’Day am Nationaltheater Mannheim. Sicherlich kennen ihn die Ballettfans der Region, zumal er in der freien Tanzszene weiterarbeitete. Heidelberg ist er zweifach verbunden. Seine Frau Baika Bettag arbeitet als Gewandmeisterin am Heidelberger Theater. Die Kostüme für Bronczkowskis neue Choreografien stammen oft von ihr. Zum anderen ist da die SRH-Hochschule, die in Heidelberg das einzige Master-Studium Tanz- und Bewegungstherapie in Deutschland anbietet. Im Sommer wird Michael Bronczkowski diesen Master of Arts in der Tasche haben.

Dann kann er mit Kranken arbeiten, die etwa an Krebs oder Rheuma, an Angststörungen oder Depressionen leiden, mit Kindern und Erwachsenen, auch mit Palliativ-Patienten. Er wird versuchen, deren Heilungsprozesse zu beschleunigen und deren Lebensqualität zu verbessern. "So kann ich die positiven Erfahrungen des Tanzens und der Bewegung für andere zu etwas Nützlichem werden lassen, weg vom persönlichen Sich-selbst-Optimieren."

Die Liebe zum Unterrichten entdeckte er schon während seiner Zeit als aktiver Tänzer, als sein Körper noch das Instrument war, das die Ideen der Choreografen umsetzte und die vorgegebenen Rollen vervollkommnete. Das war gut für ihn, denn wenn Tänzer mit zunehmendem Alter die extreme Kraft und Beweglichkeit verlieren, müssen sie sich oft einen ganz neuen Beruf suchen.

Seine Lehrer hatten ihn einst mit prägnanten Sätzen angefeuert: "Do it for yourself!" "What are you hungry for?" Seine Schüler sagen ihm jetzt: "Das ist gut für Körper und Seele, was du machst" oder nennen den Unterricht "wohltuend und kräftigend". Der ganzheitliche Ansatz ist sein Ding. Für Michael Bronczkowski sind Körper und Seele nicht zu trennen. Schon in die Aufwärmphasen integriert er mentales Training, und die Gesundheit steht im Vordergrund.

Als Ballet-Intendant Kevin O’Day Mannheim 2016 verließ, entschied sich Michael Bronczkowski für die Selbstständigkeit. Er tanzte als Gast am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und in der freien Szene in Mannheim und Heidelberg. Er entwickelte Choreografien für das Schauspiel in Mannheim und gestaltet alljährlich die Workshops des Dance Alps Festivals in Tirol mit.

Dazu entschied er sich für eine Ausbildung zum Logopäden an der Kopfklinik in Heidelberg. "Am Anfang war es interessant zu sehen, wie helfe ich jemandem, der Probleme mit der Stimme hat?", sagt Bronczkowski. Doch dann war ihm die Arbeit zu weit weg von dem, was er jahrelang getan hatte. Und es war zu wenig Bewegung dabei. Der Tänzer entdeckte die Tanztherapie, als Master-Studium an der SRH. Auch wenn das alles inzwischen coronagerecht online stattfindet – die Beständigkeit in eineinhalb Jahren an der Hochschule hat er genossen. Und inzwischen sogar ein Vormodul "Tanz" für die Einsteiger im Masterstudiengang entwickelt.

Der kleine Michael war gerade vier Jahre alt, als er anfing, zu tanzen. Für seine amerikanische Mutter war es ganz normal, dass Jungen sich in dieser Weise bewegten. In der Lüneburger Heide, wo er aufwuchs, gab es auch einige Kilometer entfernt eine Ballettschule, die er gemeinsam mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft besuchte. "Musik und Bewegung waren super", sagt Bronczkowski, "meine Eltern haben das immer unterstützt." Bis er 15 Jahre alt war, übte er drei bis vier Stunden am Tag. Zum Ausgleich für den Tanz schuftete er noch auf dem Demeter-Bauernhof, den sein Patenonkel gleich um die Ecke betrieb. Auch zur Jugendfeuerwehr zog es ihn, und eigentlich ist er dort bis heute noch aktiver Feuerwehrmann: "Ich bin zumindest nie ganz ausgetreten."

Wer ernsthaft Tänzer werden will, besucht in Deutschland schon im Grundschulalter ein Internat der berühmten Schulen, etwa in Hamburg oder Stuttgart. "Das gibt dann eine ganz bestimmte Ästhetik, die man in diesen Schulen mitbekommt", sagt Michael Bronczkowski. "Ich hatte von der Tanztechnik her viele gute Lehrer. Das macht mich flexibel." Zum Beispiel, als er mit 16 Jahren an die Duke Ellington School of the Performing Arts in Washington DC/USA wechselte und anschließend ein Stipendium am Liverpool Institute for Performing Arts ergatterte.

Nach einem dreijährigen Engagement am Stadttheater Gießen kam der Tänzer in den Süden Deutschlands. Heute wohnt die Familie in Speyer. Der kleine Sohn hat ihre Perspektiven ein bisschen verschoben: Der Vater möchte zu Hause präsent sein. "Ich liebe das Theater noch immer", sagt er, "aber man ist da ganz schnell in einer Blase, man lebt das Theater komplett, sieben Tage die Woche." Und mit den üblichen Einjahresverträgen für Künstler sei die Ungewissheit über die Zukunft immer sehr groß.

Sein Leben sollte eher ruhiger werden. Da er aber immer noch als Tänzer arbeitet – erst vor Weihnachten sprang er in Würzburg als Gast für einen verletzten Tänzer ein –, muss er sein Fitness-Level halten. Das heißt: täglich eineinhalb Stunden trainieren und auch laufen. Dazu kommt, dass Online-Unterricht vom Lehrer eine ganz andere Konzentration erfordert als Unterricht vor Ort. Er muss im Kurs ständig "vorturnen" und hat keinerlei Sequenzen, in denen die Schüler üben und er nur Hilfestellung gibt.

Eigentlich war sein Kalender bis 2024 ausgebucht. Doch hat sich vieles verschoben, Premieren in Mannheim und Ludwigshafen fielen aus. Man könne vorarbeiten, man finde immer etwas zu tun, meint Michael Bronczkowski, doch die Motivation lasse nach, wenn man keine Resonanz erfahre. Der Teil, der die Arbeit so besonders mache, fehle. "Der Kulturschaffende ist ja auch Mensch." Der vitale Tänzer fühlt sich inzwischen müde, wie er bekennt. Und so leert der Lockdown im Land mit geschlossenen Theatern und geschlossenen Kitas jetzt ganz allmählich auch die Batterien des kreativen Ehepaares.

Aber: Der Tänzer, der bisher glücklich mit persönlichen Kontakten und Netzwerken war, hat die Chance zur Digitalisierung genutzt und in den letzten Monaten eine eigene Internetseite gebaut.