Leimen/Heidelberg. (luw) Ein 38-jähriger Leimener ist am Donnerstag vor dem Heidelberger Landgericht unter anderem wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann hatte sich im April 2019 über den Handynachrichtendienst Whatsapp mit einem damals 13-jährigen Mädchen in Leipzig für Sex verabredet.

In einer Whatsapp-Gruppe, in der es dem Titel nach um sadomasochistische Inhalte ging, lernte er das Mädchen kennen. Dieses war damals erst zwölf Jahre alt. "Sie hat sich bereits seit dem elften Lebensjahr in entsprechenden Foren bewegt und sich dort freizügig und selbstbewusst gezeigt", erklärte der Vorsitzende Richter André Merz.

Bei dem Treffen sei mit den sexuellen Handlungen bereits begonnen worden, als das Mädchen gemerkt habe, dass es diese nicht wolle. Als sie sich auch körperlich wehrte, habe der Angeklagte sie gehen lassen. Als strafmildernd wertete das Gericht das "vollumfängliche Geständnis" des Angeklagten, das dem Mädchen eine psychologisch schwer zu verkraftende Vernehmung erspart habe.

Update: Mittwoch, 24. Februar 2021, 17.07 Uhr

Mann wegen Missbrauchs an 13-jährigem Mädchen vor Gericht

Heidelberg. (dpa) Nach einem Kontakt über eine sadomasochistisch geprägte WhatsApp-Gruppe soll ein 38-Jähriger ein Mädchen sexuell missbraucht haben. Der Prozess gegen den Mann aus Leimen beginnt am Montag (8.30 Uhr) am Landgericht Heidelberg. Laut Anklage hat er sich 2019 mit einer damals 13-Jährigen über den Messenger-Dienst zu einem Treffen in Leipzig verabredet, obwohl er über ihr Alter informiert war. Bei dem Treffen soll er das Kind zunächst einvernehmlich gefesselt und dann gegen seinen Willen sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen haben. Nachdem das Mädchen Sex abgelehnt habe, soll er es von den Handschellen befreit und nach Hause gehen lassen haben.

Außerdem soll der Angeklagte mehrfach Medien mit kinderpornografischen Inhalten in diese WhatsApp-Gruppe eingestellt haben. Das Strafmaß für die ihm zur Last gelegten Taten reicht bis zu 15 Jahren Haft. (Az. 3 KLs 330 Js 6321/20 jug.)

Am Montag stehen die Befragung des Angeklagten sowie die Vernehmung der Minderjährigen und/oder eines Ermittlungsbeamten auf dem Programm der Jugendschutzkammer.