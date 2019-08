In der Grundschule Emmertsgrund läuft offenbar einiges schief - jedenfalls dann, wenn zutrifft, was zwei Lehrerinnen dem Bezirksbeirat in diesen Tagen berichten: Etliche Kinder können nicht gut sprechen und zeigen Verhaltensauffälligkeiten. Foto: Werner Popanda

Von Werner Popanda

Heidelberg. Gibt es in der Grundschule Emmertsgrund (GSE) eine besorgniserregende Entwicklung? Das glaubt zumindest die Kooperationslehrerin Damaris Friedrich. Zusammen mit ihrer Kollegin Anja Schirmer erstattete sie vor Kurzem im Bezirksbeirat Bericht. Den beiden ist aufgefallen, dass immer mehr Kinder in mehreren Bereichen entwicklungsverzögert seien. Und das, obgleich in den Kitas viele Fördermaßnahmen angeboten würden. Es bestehe ein hoher sonderpädagogischer Förderbedarf.

Trotz der bisher angebotenen Sprachförderung hätten "viele Kinder enorme Sprachdefizite", so Friedrich. Dementsprechend habe das Gesundheitsamt bei der Einschulungsuntersuchung fast allen Kindern einen "intensiven Sprachförderbedarf" attestiert.

"Zur letzten Schulanmeldung im Februar hatten wir doppelt so viele Rückstellungen wie in den Jahren zuvor", fuhr Damaris fort. Aufgrund dieses ansteigenden Trends habe die Grundschule zum Jugendamt und dem Amt für Schule und Bildung, aber auch zum Trägerverein für das Emmertsgrunder Stadtteilmanagement und weiteren politischen Vertretern Kontakt aufgenommen. Doch das Jugendamt wiegelte laut Friedrich in einem Schreiben ab. Die Situation sei nicht so dramatisch, durch den Austausch zwischen Amt, Schule und Kita sei eine Weiterentwicklung gewährleistet.

Dass der Austausch zwischen Jugendamt, Schule und Kita gut verlaufe, könne sie bestätigen. Jedoch sei man "zu keinem Lösungsansatz bezüglich der schwierigen Situation" gekommen. Daher präsentiere man sich nun im Bezirksbeirat "sozusagen als ein Frühwarnsystem, das auf zu erwartende Probleme, Herausforderungen und somit auch Kosten hinweist, wenn wir nicht gemeinsam handeln".

In Sachen Einschulung berichtete Friedrich, dass in diesem Jahr "auch einige Wackelkandidaten eingeschult" worden seien. Deshalb dürfe man nicht nur auf die Zahlen, sondern müsse auf die einzelnen Kinder schauen. "Es ist mehr als ein Austausch nötig, um etwas zu verändern. Dieses Problem muss politisch angegangen werden", so Friedrich.

Eine sehr konkrete Möglichkeit zur Verbesserung der Situation sei, den Bau der neuen Kita voranzutreiben. So könnten mehr Krippenplätze entstehen und die Kinder und Eltern früher in Kontakt mit Pädagogen und Integrationsmaßnahmen kommen. Ebenso notwendig seien kleinere Gruppengrößen, damit sich die Erzieherinnen intensiver um die Kinder kümmern könnten. Laut Damaris Friedrich kämen immer mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in die Kitas. Selbst Dreijährige bräuchten manchmal noch viel Unterstützung etwa beim Essen. Und weil auch die Kontaktaufnahme mit den Eltern sehr arbeitsintensiv sei, müsse der Betreuungsschlüssel dringend geändert werden. Auch dies sei "nur politisch möglich", so Friedrich.

Die Kooperationslehrerinnen sprechen sich für eine engere Vernetzung zwischen Gesundheitsamt, Kinderärzten, Kitas und städtischem Jugendamt aus, sodass Entwicklungsverzögerungen schneller angegangen werden können. "Alles in allem hat die Stadt auf dem Emmertsgrund schon viel in die Wege geleitet und investiert", weiß Friedrich: "Aber alle guten Ansätze bringen uns noch nicht ganz zum Ziel." Damit man den Kindern vom Emmertsgrund gute Bildungschancen ermöglicht, um später ein eigenständiges Leben zu führen, müsse mehr passieren. Einstimmig votierten die Räte daher für den Antrag von Volker Kreye (SPD), das Thema schon am 15. Oktober im neuformierten Bezirksbeirat zu behandeln.

Auf Anfrage der RNZ reagierte die Stadt auf den Bericht der Kooperationslehrerinnen: "Wir haben bereits sehr viele Maßnahmen ergriffen, um die Entwicklung von Kindern beim Übergang von der Kita zur Grundschule zu fördern, sowohl auf dem Emmertsgrund als auch im übrigen Stadtgebiet." Auf dem Emmertsgrund bestehe seit Jahren zwischen der Grundschule und den drei städtischen Kitas eine enge und konstruktive Kooperation, bei der gerade die förderbedürftigen Kinder im Mittelpunkt stünden. Aktuell seien an der Grundschule zwei Förderklassen genehmigt und eingerichtet, die den Bedarf abdeckten.

Darüber hinaus biete auch eine internationale Vorbereitungsklasse weiteres Förderpotenzial. Im Ganztagsbetrieb der Schule werde das sogenannte "Heidelberger Modell" praktiziert, in dem am Nachmittag neben der Lehrkraft eine weitere pädagogische Fachkraft pro Klasse zum Einsatz komme und so eine intensive Differenzierung gerade für die besonders förderbedürftigen Kinder ermöglicht werde.

In dieses Förderkonzept integriert sei das städtische Sprachförderprogramm, finanziert würden die zusätzlichen Fachkräfte durch die Stadt. Geplant und "zweifelsohne wünschenswert" sei eine Ausweitung des Platzangebots im Bereich Krippe und Kindergarten auf dem Emmertsgrund.

Überdies gebe es seitens der Stadt Überlegungen, das Forum 3 von der evangelischen Kirche zu kaufen und hier eine Einrichtung mit fünf Gruppen zu realisieren. Gleichwohl müsse man festhalten, dass "Kinder, die keine Kita besuchen, nicht zwangsläufig einen erhöhten Förderbedarf haben". Die Stellungnahme schließt mit dem Hinweis, dass "von den 20 Kindern auf dem Emmertsgrund, die vom Schulbesuch 2019 zurückgestellt worden sind, weniger als fünf keine Kita besucht haben". Zudem bestehe auch keine gesetzliche Grundlage, Eltern zu einem Besuch ihrer Kinder in einer Kita zu verpflichten. "Dennoch möchte die Stadt das Platzangebot in den Bergstadtteilen ausweiten."