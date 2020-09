Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Er ist Turing-Preisträger, Google-Vizepräsident und hat das Internet mit erfunden: Der amerikanische Informatiker Vint Cerf ist eine lebende Legende. Zum Videotelefonat mit der RNZ sitzt er im Keller seines Hauses im Ostküstenstaat Virginia vor der Kamera – wie immer im Dreiteiler. Der 77-Jährige ist ein Veteran des Heidelberg Laureate Forum (HLF): Seit 2013 kommt er jedes Jahr nach Heidelberg. Natürlich ist er dieses Jahr digital dabei. Im RNZ-Gespräch erklärt der US-Amerikaner, wie Corona sein Leben verändert hat – und unser aller Leben nachhaltig verändern wird.

Vint, Sie waren im März an Covid-19 erkrankt. Wie schlimm waren Ihre Symptome?

Ich hatte zwei Tage lang Fieber, Husten, Kopfweh, Schüttelfrost. Viel dramatischer war: Ich hatte danach drei oder vier Wochen kaum Energie, fühlte mich total schlapp. Am schlimmsten war aber der psychologische Aspekt: Es gab so viele Tote. Und ich bin ja auch schon 77.

Sind Sie jetzt vollständig genesen?

Ja. Dennoch beunruhigen mich die Berichte über Langzeitfolgen. Und es ist ja völlig unklar, ob ich immun bin. Also leben meine Frau und ich noch immer ziemlich isoliert.

Vor der Pandemie waren Sie neun Monate im Jahr auf Reisen. Wie sieht Ihr Leben jetzt aus?

Ich verlasse das Haus seit März fast nur zum Einkaufen, für den Friseur und für Spaziergänge. Wir haben in der Nähe einen Park und seit Corona gehen meine Frau und ich jeden Abend dort spazieren – mit einer Tasche voller Hundekekse. Die Hunde dort sind jetzt unsere besten Freunde, sie sehen uns von weitem und kommen angesprintet.

Hintergrund > Beim Heidelberg Laureate Forum (HLF) treffen sich normalerweise die besten Mathematiker und Informatiker der Welt mit 200 ausgewählten Nachwuchstalenten in Heidelberg. Wegen der Corona-Pandemie haben die Organisatoren das Forum in diesem Jahr jedoch schon früh ins Internet verlegt. Es [+] Lesen Sie mehr > Beim Heidelberg Laureate Forum (HLF) treffen sich normalerweise die besten Mathematiker und Informatiker der Welt mit 200 ausgewählten Nachwuchstalenten in Heidelberg. Wegen der Corona-Pandemie haben die Organisatoren das Forum in diesem Jahr jedoch schon früh ins Internet verlegt. Es findet seit Montag als "Virtuelles Forum" statt. Ansonsten ist aber vieles wie in den Vorjahren auch: 28 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die allesamt einen der wichtigsten Preise für Mathematiker oder Informatiker gewonnen haben, kommen in dieser Woche mit vielversprechenden Forschenden zusammen. Es gibt wie in den Vorjahren Workshops und Vorlesungen und ein buntes Begleitprogramm – wenn auch alles online. > Die Klaus Tschira Stiftung fördert seit vielen Jahren die Nobelpreisträger-Tagungen in Lindau – und Stifter Tschira wollte solche Treffen für Mathematiker und Informatiker auch in Heidelberg etablieren. Also gründete er mit seiner Stiftung die Heidelberg Laureate Forum Foundation (HLFF), die die Konferenz organisiert. Die ersten beiden Tagungen in Heidelberg erlebte Tschira noch mit, bevor er im März 2015 unerwartet starb. > Auch die Öffentlichkeit hat etwas vom HLF – wenn auch in diesem Jahr in reduzierter Form. Viele der digitalen Veranstaltungen können als Live- Stream oder anschließend im Youtube-Kanal "LaureateForum" angeschaut werden. Das komplette Programm des Forums gibt es unter www.heidelberg- laureate-forum.org. Eine interaktive Online-Ausstellung zum Thema Künstliche Intelligenz kann zudem unter www.I-am.ai getestet werden. rie/dns

Vermissen Sie das Reisen?

Wollen Sie die ehrliche Antwort? Nicht besonders. Ich kann jetzt an einem Tag in Australien und Österreich sein – und bin trotzdem zum Abendessen zu Hause. Alles ist viel effizienter. Der einzige Haken: Ich sitze den ganzen Tag auf einem Stuhl im Keller.

Ihr Leben verändert sich durch Corona also nachhaltig. Was, glauben Sie, wird nach der Pandemie gesamtgesellschaftlich an Veränderung übrig bleiben?

Puh, wo fangen wir an? Bildung? Medizin? Arbeitswelt? Reisen? Privatleben? Corona wird auch die Welt nachhaltig verändern.

Okay, fangen wir mit Bildung an.

Corona zwang Schulen, Unis und Lehrer, ernsthaft online zu gehen – nicht nur als Gimmick. Und sie haben gemerkt: Es geht ja! Das ist eine großartige Nachricht, weil es den Zugang zu Bildung mittelfristig viel breiter macht. Ein Beispiel: Menschen aus kleinen Dörfern am Ende der Welt brauchen theoretisch nur noch Internet für einen Uniabschluss. Und Kinder die etwa wegen einer Behinderung nicht zur Schule können, lernen künftig viel leichter von zu Hause.

Damit sind wir bei der Medizin. Wie ändert sie sich durch Corona?

Der Weg für die Telemedizin ist freigeräumt worden. Ärzte wollen in Pandemiezeiten nicht, dass potenzielle Virenschleudern einfach in die Praxis stolpern. Also beraten sie am Telefon, aber das ist unbefriedigend, weil sie den Körper nicht untersuchen können. Die Folge: Viele von uns werden bald kleine Geräte zu Hause haben, die Puls und andere Körperfunktionen messen und in Echtzeit an die Praxis geschickt werden.

Wie sieht es mit internationalen Konferenzen aus?

Präsenzkonferenzen wird es geben, aber seltener. Corona hat die Vorteile von Online-Konferenzen gezeigt – etwa weniger Flüge und CO2-Ausstoß oder die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und die digitalen Konferenzen ermöglichen mehr Partizipation. Wer zu alt, zu krank, zu arm, zu weit weg ist, blieb bisher ausgeschlossen, jetzt ist er mit einem Klick dabei. Aber natürlich bleiben die Zeitzonen ein Problem: Ein Meeting um 3 Uhr morgens findet keiner gut. Und da ist noch der starke Drang des Menschen, sich physisch zu treffen. Das ist ja in der Pandemie deutlich zu sehen: Es gibt immer noch Menschen, die ohne Abstand zu Tausenden zusammenkommen: Das ist dumm und ignorant – liegt aber auch am Drang nach physischer Nähe. Also: Es wird weiterhin ortsgebundene Konferenzen geben.

Sie sind seit dem ersten HLF 2013 jedes Jahr in Heidelberg. Finden Sie es nicht schade, dass nun alles online stattfinden muss und Sie nicht kommen können?

Um ehrlich zu sein: Für viele Laureaten älteren Semesters, wie ich einer bin, funktioniert eine Onlineunterhaltung mit zehn, zwölf Leuten besser. Ich höre schlecht, habe ein Hörgerät, da sind für mich Events mit vielen Hintergrundgeräuschen anstrengend. Daher ist es großartig, dass es jetzt dieses virtuelle HLF gibt. Denn eines ist auch klar: Ich werde sicher nicht mehr zu meiner Reisetätigkeit vor Corona zurückkehren.

Vermissen Sie Heidelberg gar nicht?

Natürlich. Ich liebe die Stadt, die Leute und die Geselligkeit und das Freizeitprogramm beim HLF. Aber der reine Austausch mit den jungen Forscherinnen und Forschern und den anderen Laureaten funktioniert online für mich tatsächlich sehr gut. Damit will ich aber nicht gesagt haben, dass ich nie wieder nach Heidelberg komme...