Heidelberg. (samo) Chinwendu Emilian Madubueze entdeckte ihre Leidenschaft für die Mathematik als Grundschülerin. "Ich habe schon in der vierten Klasse Mathebücher für die älteren Schüler gelesen." Und diese Liebe ließ sie nie wieder los. "Ich liebe es, wenn es eindeutige Lösungen gibt - und deshalb liebe ich die Mathematik", sagt die Nigerianerin. Die 35-Jährige ist dieses Jahr als Nachwuchsforscherin beim Heidelberg Laureate Forum dabei.

Als sie mit der Schule fertig war, wollte ihre Familie, dass sie lieber etwas Handfestes studiert - Ingenieurwissenschaften zum Beispiel. Aber Madubueze blieb stur: "Entweder Mathe oder gar nichts." Sie versprach: "Ich werde damit erfolgreich sein." Also fügten sich ihre Eltern.

Und Madubueze hielt ihr Versprechen: Heute ist sie Doktorandin an der Universität für Landwirtschaft in der Stadt Makurdi - und forscht über den Ebola-Virus. "Ich analysiere, was den größten Einfluss auf die Ausbreitung des Virus hat", erklärt sie. Ihre mathematischen Modelle helfen, wirksame Strategien gegen Ebola zu entwickeln.

Dass sie so weit gekommen ist, war nicht selbstverständlich: Als Jugendliche musste sie bei der Feldarbeit helfen. "Zeit für Hausaufgaben blieb da nicht", erzählt sie. Inzwischen hat sie selbst eine Familie - und damit wieder viel zu wenig Zeit für ihre Forschung. Deshalb findet sie weibliche Vorbilder in der Wissenschaft wichtig.

"Ich hatte das Glück, bei mir an der Uni in Lami Nnamonu eine großartige Mentorin zu haben." Sie habe ihr auch dabei geholfen, die richtige Balance zwischen Beruf und Familie zu finden. "Ohne sie hätte ich mich nie getraut, mich für internationale Konferenzen wie das Heidelberg Laureate Forum zu bewerben." Madubueze ist die Lehre deshalb mindestens genauso wichtig wie die Forschung: "Ich liebe es, Mathe zu unterrichten."