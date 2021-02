Von Joris Ufer

Heidelberg. Politisch wie privat – Corona ist das bestimmende Gesprächsthema dieser Tage. Bei der von "Fridays for Future" veranstalteten Podiumsdiskussion am Samstag ging es allerdings um andere Themen. Per Livestream sprachen die Landtagskandidaten von Grünen, SPD, FDP, CDU und der "Linken" gut zwei Stunden über Klimawandel, Mobilität und die Frage nach dem Standort des Ankunftszentrums in Heidelberg.

"Ich glaube, wir sind live", sagt Moderatorin Darya Sotoodeh von "Fridays for Future Heidelberg", als es am Samstagnachmittag losgeht. Sogleich erscheinen um sie herum fünf Videofenster mit den eingeladenen Landtagskandidaten. Bei der digitalen Diskussion stellt die Moderatorin teils offene Fragen, mal müssen die Teilnehmer per Handzeichen abstimmen. Etwa, ob nach 2030 noch Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden sollten. Runter zeigt der Daumen dabei nur bei Sahra Mirow von der Linken und hoch nur bei Benjamin Brandstetter von der FDP. Die restlichen Parteienvertreter wählen den Mittelweg.

Eine weitere Frage zur Verkehrswende stellt Jörg Götz-Hege vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Er spricht Heidelbergs Rolle als Pendlerhauptstadt und ein diesbezügliches Unterstützungsprogramm des Landes an und fragt die Kandidaten nach ihrer Meinung. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer von den Grünen antwortet: "Das Programm ist wichtig und muss weitergeführt werden." Trotzdem sei es nur ein Baustein von vielen, da die Mobilitätswende und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ein Schlüsselbereich seien, um das CO2-Ziel zu erreichen. Benjamin Brandstetter erzählt: "Es bringt nichts, wenn der ÖPNV nur günstiger wird. Er muss auch besser werden." Das wolle er durch Investitionen und mehr Wettbewerb auf der Schiene erreichen.

Für Anja Boto von der CDU lautet das Stichwort Flexibilität: "Wir müssen den Verkehrssektor grundlegend ändern, ohne dabei die Lebenswirklichkeit der einzelnen Menschen zu vergessen." Viele Betriebe seien schon sehr flexibel und böten etwa Dienstfahrräder an. Das müsse weiter gefördert werden. Alle sind sich einig, dass es eine Verkehrswende braucht.

Eines der brisantesten Themen in Heidelberg ist derzeit der Standort des Ankunftszentrums für Geflüchtete. Mirow ist dafür, es in Patrick-Henry-Village zu belassen: "Wir werden uns dafür einsetzen, dieses Willkommenssignal zu senden."

Gegen Ende tritt eine Heidelberger Schülerin aus der 12. Klasse der Debatte bei. Sie fragt nach Lösungsansätzen zum Thema Klimawandel und erklärt zum Klimaschutz: "Wir werden die ganze Zeit mit Zuspruch belehrt und sonst passiert überhaupt nichts." Daniel Al-Kayal von der SPD verweist auf die Regierungsbeteiligung seiner Partei im Bund und sagt: "Auf den Parteitagen sehe ich, was wir wollen und was am Ende dabei rauskommt." Das liege häufig an Politikern, die bremsen und verhalte sich in Baden-Württemberg ähnlich.

Zuletzt werden die Teilnehmer aufgefordert, ihre Wunschkoalition für die Landtagswahl zu offenbaren: Die FDP wünscht sich eine Ampelkoalition, die CDU möchte CDU-FDP, die SPD plädiert für Grün-Rot, während die Linke allein regieren und die Grünen sich nicht festlegen möchten.