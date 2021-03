Von Beate Stumpf

Heidelberg. Die Klimaziele von Paris müssen das Ziel der Mobilitätswende sein; Maßnahmen, die dem widersprechen, gehören auf den Prüfstand. Darüber herrschte Konsens. Über den Weg zur notwendigen Verkehrswende waren sich die fünf Heidelberger Landtagskandidaten nicht immer einig.

Umweltfreundliche Mobilität bei gleichzeitiger Wahrung von Interessen der Beschäftigten – das war Thema einer digitalen Gesprächsrunde des DGB Heidelberg/Rhein-Neckar in Kooperation mit der "Allianz Mobilitätswende für Baden-Württemberg". Zur Online-Veranstaltung mit Ministerin Theresia Bauer, (Bündnis 90/Die Grünen), Daniel Al-Kayal (SPD), Anja Boto (CDU), Sahra Mirow (Die Linke), Benjamin Brandstetter (FDP) und Friederike Benjes (Klimaliste Heidelberg) hatten sich rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugeschaltet. Die Moderation übernahm Mia Koch vom DGB Baden-Württemberg.

Koch erläuterte die grundlegende Forderung der Allianz: "Eine Milliarde Euro jährlich mehr für Bus, Bahn, Rad- und Fußverkehr, damit der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg gesichert und gute Arbeit weiter ermöglicht werden kann." Dazu gehöre, dass der Kfz-Verkehr bis 2035 halbiert werde, dass es mehr Flächengerechtigkeit in der Verkehrsplanung gebe und Verkehrsvermeidung als Grundprinzip gelte: "Das geht nur mit einem massiven Ausbau des ÖPNV auch ins Umland." Auch die bessere Vernetzung verschiedener Mobilitätsangebote wie Park-and-Ride, Carsharing oder City-Bikes sei da gefordert. Das bestätigten alle Teilnehmer der Runde – mit Blick auf Heidelberg als Einpendler-Stadt, Stichwort: Neuenheimer Feld.

"In Heidelberg nutzen jetzt schon 26 Prozent der Menschen das Rad als Verkehrsmittel. Wir können und müssen noch viel mehr dafür tun, um sie optimal zu unterstützen", betonte Ministerin Bauer. Für den ÖPNV – auch in die Region – brauche es einen qualitativen Ausbau und eine bessere Taktung. "Am besten stündlich bis Mitternacht." Anja Boto plädierte allerdings dafür, "die Lebensumstände des Einzelnen zu beachten" und setzt auf "mehr Anreize", um auf den ÖPNV umzusteigen.

Benjamin Brandstetter ist es wichtig, den Autoverkehr nicht unattraktiver, sondern den ÖPNV attraktiver zu machen: "Durch Gängelung erreichen wir ein Umsteigen nicht." Ein Standpunkt, der bei Friederike Benjes von der "Klimaliste" auf Stirnrunzeln traf. Sie forderte autofreie Innenstädte. "Wir müssen dem Auto Platz wegnehmen." Mobilität sei nur dann gerecht, wenn Städte Begegnungsräume für alle seien.

Wie soll aber die Verkehrswende finanziert werden? Theresia Bauer betonte, dass die Grünen sich auch einen Mix aus Steuereinnahmen und "lokalspezifischen Komponenten" vorstellen könnten. "Vielleicht auch eine Lkw-Maut auf Kommunal- und Landesstraßen." Daniel Al-Kayal brachte eine Nahverkehrsabgabe ins Spiel. Die SPD wolle ein Jahresticket zum Preis von 365 Euro. "Jeder bezahlt pro Tag einen Euro für ein Jahresticket für Bus und Bahn im Land." Sahra Mirow von den Linken favorisierte landesweit, wie in Frankreich, eher eine Verkehrsabgabe für Unternehmen als Finanzierungsmodell. Für Brandstetter (FDP) schienen diese Vorschläge wenig sinnreich: "Nur wer den ÖPNV nutzt, sollte auch dafür zahlen müssen. Und wichtiger als der Preis ist der qualitative Ausbau."