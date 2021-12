„Die Erde in Schieflage“: Unter diesem Motto ist die politische Krippe in der Jesuitenkirche mit rund hundert Figuren präsent. Sie ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und zog phasenweise auch ganze Reisegruppen an. Fotos: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. Geflüchete, die im Ärmelkanal ertrinken oder an der belarussischen Grenze campieren, die Hochwasserkatastrophe in Ahrweiler und ständig neue Hiobsbotschaften in Anbetracht der Erderwärmung: Mit alledem wird man nicht nur in den Abendnachrichten konfrontiert, sondern auch in der Jesuitenkirche. Denn die politische Weihnachtskrippe, die in der Altstadt zu sehen ist, greift all diese Themen der Gegenwart auf, mit Figuren und Booten aus Pappmaché, einer Wasserstandsanzeige oder auch ein paar Metern Stacheldraht.

"Die Erde in Schieflage", lautet das Motto in diesem Jahr, denn in der Welt läuft zur Zeit noch mehr aus dem Ruder als zuvor – davon ist jedenfalls der ehemalige Gefängnisseelsorger Hermann Bunse überzeugt, der die "Krippe am Fluss" initiiert hat. Vor 21 Jahren rief er sie ins Leben und aktualisiert sie seither alljährlich. Das Projekt, das einst mit Gefangenen begann, führt er heute mit einem engagierten Freundeskreis fort. Zehn, zwölf Leute treffen sich zum Ende des Sommers hin und überlegen, was prägend ist für die Zeit.

Dabei hat vieles auch seit Jahren Bestand, die Darstellung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche zum Beispiel in Gestalt einer Waage, auf der das Kind schwerer als wiegt als das geistliche Personal mit seiner Macht. Mit der Debatte um die Rolle des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki bei der Aufarbeitung des Missbrauchs oder auch durch das Bekanntwerden von dessen Ausmaß in Frankreich erfuhr das Thema gerade erst wieder eine Aktualisierung. Es ist nun schon das zweite Jahr in Folge, in dem einige Figuren Masken tragen, und auch die Särge, die auf das massenweise Sterben in Bergamo zu Beginn der Pandemie verweisen, sind noch zu sehen – nicht weit von Josef und Maria entfernt.

Die Weihnachtsgeschichte sei die schönste Geschichte der Welt, meint der Katholik Bunse. Die Krippe solle Trost spenden, ohne die Augen vor der Realität zu verschließen. "Ich hoffe, dass es immer noch Heilsgeschichte ist und keine Unheilsgeschichte", sagt er angesichts all des Unglücks, das die Krippe zeigt.

In diesem Jahr ist der Hintergrund stärker auseinandergerissen als in den Vorjahren, um die Schieflage noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Die Arche Noah mit ihrem Verweis auf die Sintflut steht wie zur Mahnung erhöht über allem. Neu hinzu kam die Figur des Regimekritikers Alexej Nawalny. Er sitzt seit Monaten im Gefängnis, und so ist er auch in der Krippe zu sehen – hinter Gittern und mit Jeans und Kapuzenpulli, so wie man ihn aus den Nachrichten kennt.

"Er trägt die kleinste Jeans, die ich bei H & M finden konnte", erzählt Brigitte Kielas, die sich darum kümmert, dass die Figuren in der Kirche nicht allesamt im Adamsgewand erscheinen. Rund hundert Figuren umfasst die Krippe, für manche von ihnen hat sie die Kleidung auch schon selbst genäht, in anderen Fällen Hosen, Hemden und Talare geflickt.

Drei Frauen am Boden

Ärgerlich ist bei so viel Liebe zum Detail erst recht, dass Bunse Mutter Teresa, die Kapitänin Carola Rackete und die Aktivistin Greta Thunberg am Boden liegend vorfand. "Es gab schon lustige Dinge wie umgestellte Schilder, aber das ist das erste Mal, dass so etwas passiert", sagt er. Racketes Figur ist auseinandergerissen. Bunse vermutet eine Einzelperson dahinter. "Es traf drei Frauen, allesamt Symbole des Helfens. Ich glaube nicht, dass sich da jemand viel überlegt hat."

Info: Die Krippe ist in der Jesuitenkirche bis 2. Februar 2022 täglich von 9.30 bis 17 Uhr zu sehen.

Der russische Dissident Alexej Nawalny ist in diesem Jahr erstmals mit von der Partie.