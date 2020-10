Von Marion Gottlob

Heidelberg. In ganz Deutschland treffen sich in rund 1310 Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes jede Woche rund 22.000 Menschen mit Suchtproblemen – das kann die Sucht nach Alkohol, Tabletten oder anderes sein. Doch in Heidelberg wirft nun die Kreuzbund-Gruppe für Menschen mit Spiel- und Computersucht das Handtuch. Es kamen zu wenig Teilnehmer. Klaus Querbach, Sprecher der Kreuzbund-Selbsthilfegruppen Heidelberg, betont: "Die anderen fünf Gruppen sind nicht betroffen und treffen sich nun seit Juni wieder regelmäßig."

Die Heidelberger Gruppe für Spiel- und Computersüchtige gab es seit fast 20 Jahren. Sie hatte das Motto "Rien ne va plus" aus dem Roulette-Spiel: "Nichts geht mehr!" Das gilt auch für Spiel- und Computersüchtige, wenn sie durch die Sucht am Ende sind. Die Gruppe hatte lange Jahre einen guten Zulauf. Sie war eine Ergänzung zur Therapie, um sich von der Sucht zu lösen und neue Wege zu gehen.

Hintergrund > Die Kreuzbundgruppe für Spiel- und Computersucht hat sich aufgelöst. Hilfe für Suchtkranke bietet der Kreuzbund aber weiter unter 06222 / 587922 an oder die Suchtberatung der AGJ, Telefon 06221/29051, sowie die Suchtberatung des Blauen Kreuzes, Telefon 06221/149820. Die Blaues [+] Lesen Sie mehr > Die Kreuzbundgruppe für Spiel- und Computersucht hat sich aufgelöst. Hilfe für Suchtkranke bietet der Kreuzbund aber weiter unter 06222 / 587922 an oder die Suchtberatung der AGJ, Telefon 06221/29051, sowie die Suchtberatung des Blauen Kreuzes, Telefon 06221/149820. Die Blaues Kreuz-Spielergruppe trifft sich jeden Donnerstag um 18 Uhr – wegen der Corona-Pandemie vorübergehend im Carl-Winter-Saal in der Plöck 16-18.

Allerdings hat sich die Spiel- und Computersucht in den vergangenen Jahren verändert: Früher waren Spielsüchtige in Spiel-Casinos und Spielhallen unterwegs oder schlossen Wetten in Wettbüros ab. Sie mussten für ihre Sucht die Wohnung verlassen und waren unter Menschen. Das ist heute oft nicht mehr nötig: Wetten und Spiele haben sich ins Internet verlagert. Wer heute wettet, macht das oft über Handy und Laptop. "Die Menschen bleiben bequem auf ihrer Couch", erklärt Klaus Querbach.

Die Corona-Zeit hat diesen Trend verstärkt: Wer zuvor noch in Spielhallen und Casinos aktiv war, der wurde durch den Lockdown auf die eigenen vier Wände beschränkt – und suchte einen "Ausweg" im Internet. Zwar wurden einige große Sport-Events abgesagt, doch im weltweiten Netz waren weiterhin Wetten auf Sport-Veranstaltungen möglich, sogar wenn die Spiele im Laien- und Jugendbereich, in Großbritannien, Indien oder anderen Ländern stattfanden.

Wer sich nun an "Wetten und Spiele von der Couch" gewöhnt hat, bleibt auch nach dem Shutdown oft dabei, so eine Beobachtung. Das bedeutet: Es wird noch schwieriger als früher, die eigene Situation als problematisch wahrzunehmen und dann Hilfe zu suchen. Zwar gibt es Hilfsangebote im Netz. "Aber die kann man jederzeit wegklicken", so Klaus Querbach: "Es fehlt der persönliche Kontakt."

Querbach sagt auch: "Sucht ist gleich Sucht. Es ist die Suche nach Anerkennung und Zuneigung." Denn wer im Spiel gewinne, könne sich mehr leisten als sonst und Geschenke machen. Jedoch auf längere Sicht seien Spielsüchtige fast immer Verlierer. "Das ganze Denken dreht sich nur noch um das Spiel. Es werden Beruf und Familie vernachlässigt. Es kann passieren, dass in kurzer Zeit mehrere 100.000 Euro Schulden angehäuft werden", so Klaus Querbach. In der Folge sind die Betroffenen ständig auf der Suche nach Geldquellen, um weiterzuspielen – immer in der Hoffnung auf den großen Coup.

Ein Mann, so Querbach, habe mit seiner Spielsucht in weniger als fünf Jahren mehr als 200.000 Euro Schulden angehäuft. Nun, fast 20 Jahre später, habe er seine Schulden bezahlt. Seine Frau habe zu ihm gehalten und ihm geholfen. Diese Treue und Hilfe seien ein viel größerer Gewinn als jedes Geld.