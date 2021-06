Heidelberg. (hob) Das Kreisimpfzentrum im Gesellschaftshaus Pfaffengrund könnte noch bis Ende September bestehen bleiben. Die von der Stadt im Auftrag des Landes betriebene Einrichtung hat seit ihrer Inbetriebnahme am 22. Januar bereits über 50.000 Impfungen vorgenommen. Aktuell hat das Land den Betrieb bis zum 15. August geplant. Für den Fall, dass das Land über eine weitere Verlängerung bis zum 30. September entscheidet, möchte die Stadt die bestehenden Verträge auch für diesen Zeitraum mit den bisherigen Dienstleistern verlängern.

Damit die Stadtverwaltung in diesem Fall bei gleichbleibenden oder angepassten Konditionen die Vertragsverlängerungen unmittelbar nach einer Entscheidung des Landes in die Wege leiten kann, hat der Gemeinderat bereits jetzt mit großer Mehrheit seine grundsätzliche Zustimmung dazu gegeben. Die Stadt beabsichtigt für diesen Fall, eine vollständige Kostenerstattung durch das Land einzufordern – so wie es auch bisher der Fall ist.

Stadtrat Björn Leuzinger ("Die Partei") machte in diesem Zusammenhang aber auf ein anderes Problem aufmerksam: Der Stadtteilverein bräuchte im Falle einer Verlängerung ein anderes Gelände für sein Siedlerfest. Dieses fiel bereits im letzten Jahr der Pandemie zum Opfer, obwohl der Stadtteil 100 Jahre alt wurde.