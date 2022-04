Heidelberg. (pne) Es war kein außergewöhnlicher, aber für die Betreiber dennoch ein zufriedenstellender Auftakt der Freibad-Saison. Am Sonntag, dem ersten Öffnungstag des Thermalbades in diesem Jahr, kamen knapp 200 Menschen in die Vangerowstraße nach Bergheim, um dort bei frischen Temperaturen die ersten Bahnen des Jahres zu ziehen. Nach zwei Jahren Pandemie war das erstmals wieder ohne Corona-Regeln möglich – also ohne 3G, Maskenpflicht und das Buchen von Zeitfenstern für den Besuch.

Der große Ansturm blieb allerdings aus, als das Thermalbad um 10 Uhr bei vier Grad und grauem Himmel seine Pforten öffnete. "Angesichts der schlechten Witterung sind wir zufrieden, dass überhaupt Gäste gekommen sind", sagte Badleiter Philipp Nickler, der am Eröffnungstag selbst im Bad war. Doch im Laufe des Tages, mit zunehmend besserem Wetter, kamen auch mehr Gäste. Und die Stimmung war gut, wie Nickler berichtete. "Die Leute waren froh, dass es wieder losgeht."

Gerade über die wiedergewonnene Freiheit im Schwimmbecken hätten sich viele Gäste gefreut. Dennoch seien einige noch vorsichtig gewesen und hätten in manchen Bereichen des Bades lieber Maske getragen, sagte Nickler. "Viele haben uns gefragt, ob es noch Einschränkungen gibt und wie sie sich verhalten sollen." Offiziell sind alle Einschränkungen aufgehoben worden. Man empfehle den Gästen aber auch weiterhin, Abstand zu halten und die Hygieneregeln einzuhalten – gerade dort, wo es eng sei, wie im Umkleidebereich. "Wir sind noch etwas vorsichtig, weil wir nicht wollen, dass sich die Situation wieder verschärft", sagte Nickler.

Der Badleiter hofft nun vor allem auf besseres Wetter, das schon ab diesem Montag mehr Gäste in die Vangerowstraße locken könnte. Und er freut sich auf eine voraussichtlich "normale" Saison – so wie es sie zuletzt 2019 gab. "Für uns", so Nickler, "ist es ein Neustart."

Info: Das Thermalbad ist täglich zwischen 8 und 20 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 19 Uhr, Badeschluss um 19.30 Uhr. Karten und Infos gibt es online: www.swhd.de/baederpreise.