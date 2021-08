Hannah Reinhard

Heidelberg. Pünktlich um 16 Uhr war am Freitag Schluss. Der Heidelberger Max Friedrich war der Letzte, der im Gesellschaftshaus Pfaffengrund seinen Oberarm freimachte, um eine der begehrten Spritzen zu erhalten. In der RNZ hatte er von der Schließung des Kreisimpfzentrums (KIZ) erfahren und wollte sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen, sich noch spontan und ohne Termin gegen das Coronavirus zu schützen. Seit 22. Januar hatten sich hier anfangs 600, zuletzt rund 200 Menschen täglich impfen lassen.

Kurz vor Schluss waren noch drei aufgezogene Impfdosen übrig. Aber auch die fanden – unter anderem mit Max Friedrich – noch schnell drei Abnehmer. Dann wurden die Türen des KIZ endgültig geschlossen. "Wir waren eine Zeit lang unsicher, ob das Zentrum wirklich dichtgemacht wird", berichtet Frank Karlein, der bei der Berufsfeuerwehr Heidelberg für den Bevölkerungsschutz und damit auch für das KIZ zuständig ist. "Da der Rückbau des Zentrums etwa zwei Wochen dauern wird, mussten wir ihn aber schon einmal einplanen. Und dann kam auch die Bestätigung der Schließung", so Karlein.

Die Entscheidung, das KIZ aufzugeben und das Impfzentrum im Patrick-Henry-Village (PHV) weiterhin offen zu halten, kann er nachvollziehen: "Da die Einrichtung in PHV viel größer ist, hat man dort deutlich mehr Kapazitäten. Wenn das Interesse wieder steigen sollte, können dort deutlich mehr Menschen geimpft werden. Außerdem bedeutet nur noch ein laufendes Zentrum einen viel geringeren Logistikaufwand." Zuletzt hatte sich der Andrang im KIZ in Grenzen gehalten. Auch der Zulauf von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren war gering.

Zum Abschluss Blumen: Emil und Irina Liteanu (2. und 3.v.l.) waren die letzten Impflinge mit Termin. Arzt Stefan Bilger, Frank Karlein und Michael Pfisterer von der Feuerwehr (v.l.) gratulierten. Foto: Rothe

Insgesamt sei das Projekt Impfzentrum gut verlaufen, berichten sowohl Karlein als auch Andreas Felzner, der organisatorische Leiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am KIZ. Gerade die sich im Frühjahr ständig ändernden Regeln zur Impfberechtigung hätten viel Absprache erfordert. Doch die Kommunikation zwischen Verwaltung und den DRK-Mitarbeitern habe gut funktioniert. Erleichtert, aber auch etwas wehmütig ist Karlein angesichts der Schließung: "Die Koordination hat natürlich schon Nerven gekostet.

Aber da die Organisation dann gut lief, hätten wir auch noch gerne weitergemacht, wenn noch genug Interesse da gewesen wäre." Innerhalb einer Woche sei die Nachfrage an Impfterminen plötzlich extrem zurückgegangen. Deshalb konnte man sich seit Mitte Juli auch ohne Termin im KIZ impfen lassen. Da die Impfstofflieferungen mittlerweile auch stabiler sind, konnten sich die Patienten sogar aussuchen, welches Vakzin sie verabreicht bekommen.

239 Dosen wurden an diesem letzten Tag im KIZ noch einmal verimpft. An diesem Montag geht dann der Rückbau los, der in zwei Wochen abgeschlossen sein muss. So werden unter anderem die Elektronische Datenverarbeitung (EDV), die Zelte und Empfangsstationen auf den Parkplätzen und die Impfkabinen im Gesellschaftshaus wieder abgebaut. "So etwas geht immer schneller als der Aufbau", lacht Karlein. Insgesamt betrachtet er die gesamte Arbeit beim KIZ als "Gemeinschaftsprojekt".

Auch der Heidelberger Arzt Stefan Bilger, der trotz seiner Pensionierung im Zentrum arbeitete, berichtet: "Mit so vielen Berufsgruppen wie hier habe ich noch nie zusammengearbeitet." Zu den 40 Angestellten, die pro Schicht im KIZ arbeiteten, gehörten unter anderem Reinigungs- und Sicherheitspersonal, Ärzte, verschiedenstes medizinisches Personal und natürlich Verwaltungsmitarbeiter.

Am letzten Öffnungstag des KIZ erschienen sowohl Zweitimpflinge mit einem Termin, den sie schon vor Wochen gebucht hatten, als auch viele spontane Interessenten. Denjenigen, die in den letzten Wochen noch ihre erste Spritze im Pfaffengrund erhielten, wird die zweite Dosis im PHV oder bei Hausärzten verabreicht. Den letzten vorher ausgemachten Impftermin an diesem Tag nahmen das Karlsruher Ehepaar Irina und Emil Liteanu wahr. Um 15.55 Uhr erhielten sie ihre zweite Dosis Biontech. Sie waren extra aus Karlsruhe nach Heidelberg gekommen, da es für sie schwierig gewesen wäre, dort einen Termin zu finden, der zu ihren Arbeitszeiten passt. Es hat sich gelohnt: Zum Abschluss gab es einen Blumenstrauß.