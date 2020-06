Heidelberg. (jul) Eltern können aufatmen: So wie andere Kindertageseinrichtungen des Landes sind nun auch die in Heidelberg bald wieder für alle Kinder geöffnet. Vom 29. Juni an gilt dort der "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen". Soll heißen: Die üblichen Öffnungszeiten sind grundsätzlich wieder in Kraft, und – noch wichtiger – die Betreuung der Kinder hängt nicht mehr ab von der Tätigkeit der Eltern. Damit können alle Kinder zurückkehren, die seit 17. März nicht in der Kita waren.

"Das ist eine gute Nachricht für die Eltern, deren Geduld durch das Pandemiegeschehen in den letzten Monaten erheblich auf die Probe gestellt worden ist", erklärte Myriam Lasso, Leiterin des Kinder- und Jugendamts der Stadt gestern in einer Pressemitteilung. Die Rückkehr zum Regelbetrieb sei auch praktisch umsetzbar, wie die Rücksprache mit Vertretern der Träger ergeben habe. Coronabedingt gelten in den 130 Kitas im Stadtgebiet auch weiterhin strenge Regeln.

Zu den Vorkehrungen in Sachen Hygiene und Infektionsschutz gehört, dass nur Kinder zurückkehren dürfen, die keine Symptome einer Corona-Erkrankung zeigen und keinen Kontakt zu Infizierten hatten – das müssen Eltern bestätigen. Für Kinder gelten die Abstandsregelungen von 1,50 Metern nicht, für ihre Eltern hingegen schon. Auch deshalb bitten die Einrichtungen die Eltern darum, sich während der kommenden Woche mit ihnen in Kontakt zu setzen: Damit zielen die Kitas, Kindergärten und die Kindertagespflege darauf ab, nicht nur den Betreuungsbedarf zu klären, sondern auch Bring- und Abholzeiten so zu streuen, dass sich nicht alle gleichzeitig im Eingangsbereich begegnen.

Bisher ist die Beaufsichtigung von Kindern nur im Rahmen der Notbetreuung möglich. Welche Eltern sie in Anspruch nehmen dürfen, regelt die Corona-Verordnung des Landes. Sie wurde mehrfach überarbeitet, das Angebot der Notbetreuung zunehmend ausgeweitet. Doch die Zahl der Plätze ist gedeckelt: Noch immer darf nur maximal die Hälfte der Kinder kommen. Mit der Rückkehr zum Regelbetrieb entfällt diese Einschränkung; die Notbetreuung ist Geschichte.

Dass die Kitas im Land zum Normalbetrieb zurückkehren können, ist auch Wissenschaftlern der Uniklinik Heidelberg zu verdanken. Sie waren federführend an einer Studie beteiligt, die das Land in Auftrag gegeben hatte. Erste Ergebnisse wurden in dieser Woche vorgestellt. Sie legen nahe, dass Kinder sich seltener mit Corona infizieren als Erwachsene.