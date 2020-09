Heidelberg-Kirchheim. (RNZ) Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen ihre Zerstörungswut an einem noch unbewohnten Neubau im Stadtteil Kirchheim ausgelebt. Tatort war der Birkenweg im Höllenstein. In diesem Quartier baut die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg (GGH) seit 2013 Hunderte von Wohnungen. Der Neubau im Birkenweg war eigentlich fast fertig. Der Sachschaden durch die Zerstörung beläuft sich auf rund 90 000 Euro.

Die Täter hatten in dem Haus laut Polizei unter anderem mehrere Wasserhähne geöffnet. Allein der Wasserschaden beläuft sich daher auf einige Zehntausend Euro. Zudem hatten die Unbekannten einen brennenden Gegenstand – worum es sich dabei genau handelte, ist noch unklar – in einen Lüftungsschacht geworfen, wodurch die Außenfassade des Hauses beschädigt wurde. Durch entzündetes Dämmmaterial wurde außerdem auch ein Stützpfeiler in der Tiefgarage des Neubaus in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr wurde gegen 7 Uhr morgens gerufen und konnte die Brände schnell löschen. Auch die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort, die Kriminalpolizei nahm sofort die Ermittlungen auf. In der Tiefgarage fanden die Einsatzkräfte auch einen Feuerlöscher, dessen Herkunft unbekannt ist.

Laut Polizei ist es nicht auszuschließen, dass dieser von den Tätern zuvor an einem anderen Ort gestohlen wurde. Deshalb bittet das Polizeirevier Heidelberg-Süd diese etwaigen Geschädigten, sich zu melden.

Info: Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06221 / 34180 zu melden.

Update: Sonntag, 6. September 2020, 17.14 Uhr