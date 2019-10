Heidelberg-Kirchheim. (pr/mare) Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen kurz vor 6 Uhr an der Kreuzung Sandhäuser Straße und der Judenchaussee gekommen. Nach ersten Informationen wollte eine Frau von Sandhausen aus an der Kreuzung nach links in Richtung Bruchhausen abbiegen. Ein aus Richtung Heidelberg kommender Kia prallte im Kreuzungsbereich frontal mit dem Mercedes zusammen.

Der Kia prallte dabei nach rechts ab gegen eine Ampel und blieb abseits der Kreuzung vor einem Feld stehen. Sowohl die Frau als auch der Kia-Fahrer wurden nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kreuzungsbereich in Richtung Sandhausen und von Bruchhausen aus wurde voll gesperrt. Neben der Berufsfeuerwehr Heidelberg war auch die Feuerwehr Sandhausen im Einsatz.