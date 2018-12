Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Unfall am Ortseingang Kirchheims kam es am späten Sonntagabend. Gegen 23 Uhr war ein 45-jähriger Dacia-Fahrer auf dem Kirchheimer Weg in Richtung Schwetzinger Straße unterwegs. In Höhe des Übergangs vom Kirchheimer Weg zur Schwetzinger Straße fuhr er auf die dortige Verkehrsinsel und prallte hier gegen ein Verkehrszeichen und einen Findling.

Der Dacia schleuderte daraufhin auf die Gegenfahrbahn und bliebt dort liegen. Glücklicherweise herrschte zum Unfallzeitpunkt kein Gegenverkehr.

Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er vorsorglich zur Beobachtung aufgenommen wurde. Der Dacia war nach dem Unfall ein Totalschaden, der auf rund 10.000 Euro geschätzt wird.

Der Fahrer hatte einem Alkoholtest zufolge 0,56 Promille intus. Außerdem entdeckten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme Anzeichen für Drogenkonsum. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Verdacht des Drogenbesitzes ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Während der Unfallaufnahme war die Straße in beiden Richtungen bis etwa 0 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam laut Polizeibericht nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.