Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Ein 24-jähriger Erzieher ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung verurteilt worden. Zudem verhängte die Jugendschutzkammer des Heidelberger Landgerichts ein fünfjähriges Berufsverbot und eine Geldstrafe von 2000 Euro zugunsten des Vereins "Dunkelziffer", der sich für sexuell missbrauchte Kinder einsetzt. Der junge Mann muss eine mindestens einjährige Sexualstraftätertherapie machen. Der Prozess fand – bis auf die Urteilsbegründung – unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

"Wir haben hier gravierende Handlungen, das ist ganz klar", sagte der Vorsitzender Richter André Merz in der Urteilsbegründung. Der 24-Jährige arbeitete als Erzieher an einem Heidelberger Kindergarten in einer Gruppe für Drei- bis Sechsjährige. Während der Mittagsruhe hat er dort ein vierjähriges Mädchen im Intimbereich gestreichelt. Ein zweites Mädchen soll er dazu gebracht haben, ihn im Intimbereich zu berühren, indem er vorgab, Gummibärchen in seiner Hose versteckt zu haben.

Die Kinder erzählten ihren Eltern, was passiert war, ohne selbst die Bedeutung einschätzen zu können, erklärte Richter Merz. Die Eltern zeigten den Mann bei der Polizei an. Von Anfang August bis zum Prozess saß der 24-Jährige in Untersuchungshaft. Bereits dort kündigte er an, gestehen zu wollen. "Und heute hat er tatsächlich die Taten eingeräumt", so Merz. Das habe sich strafmildernd ausgewirkt: "Es gehört schon lange zur Tradition dieser Kammer, schon bevor ich sie übernommen habe, und mit Recht, dass ein Geständnis sich lohnen muss", so der Vorsitzende Richter. Durch ein Geständnis könnten sich die Opfer darauf verlassen, dass ihnen geglaubt werde – das mache einen großen Unterschied.

Die Strafe müsse auch deshalb geringer sein, weil der Angeklagte bereits vier Monate in Untersuchungshaft saß und in seinem Beruf aufgrund der Vorstrafe nie mehr arbeiten kann: "Das ist etwas, das Sie selbst verschuldet haben. Wo wir nicht anfangen zu weinen, aber was wir berücksichtigen müssen", erklärte Merz. Strafverschärfend, wäre, wenn das Gericht sicher wüsste, dass die Kinder durch die Taten ihr Leben lang geschädigt sind. Doch dem sei nicht so: "Wir haben die große Hoffnung, dass es für sie ohne Schäden bleibt", sagte Richter Merz.

Stephanie Vogt und Silvio Käsler haben die Eltern der Kinder im Prozess als Nebenkläger vertreten. Die Anwälte halten das Urteil für "vertret- und nachvollziehbar", hätten sich persönlich aber eine höhere Strafe gewünscht: "Ich halte die Signalwirkung für falsch", so Vogt. Beide befürworten allerdings den präventiven Charakter der Entscheidung: Die Vorstrafe bedeute einerseits das "faktisch lebenslängliche" Berufsverbot. Außerdem sei es ein "guter Hebel", die Therapie als Bewährungsauflage festzulegen: Im Gefängnis hätte niemand den Täter zur Therapie zwingen können – verweigert er sie jetzt allerdings, droht ihm der Widerruf der Bewährung.

Letztendlich war "die große Frage des Prozesses", so Merz: "Was bringt einen Mann zu solchen Handlungen?" Ob der 24-Jährige pädophil sei, ist nicht klar. Merz hielt aber fest: "Klar ist, dass das nicht normal ist."