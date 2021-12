Heidelberg. (jola) Haben die Polizisten alles richtig gemacht oder haben sie mit ihrem Eingreifen eine Gewaltspirale in Gang gesetzt? Ein 29-jähriger Rollstuhlfahrer, der medizinisches Cannabis konsumiert und mit seinem Auto im Sommer 2020 angehalten wurde, ist nach einer Prügelei mit vier Polizisten im Februar vom Heidelberger Amtsgericht zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben. In zweiter Instanz wehrt er sich nun vor dem Landgericht gegen das Urteil.

Am zweiten Prozesstag forderte Verteidiger Tobias Göbel, neue Zeugen zu vernehmen. Zwei Personen hatten sich auf den RNZ-Artikel vom 11. November hin bei ihm gemeldet und berichtet, dass sie die Kontrolle beobachtet hätten, so Göbel. Und noch mehr: Die Beamten hätten ihnen damals verboten, zu filmen und mit der Beschlagnahmung des Handys gedroht. Sie seien weggeschickt worden mit dem Hinweis, dass sie sonst wegen Gaffens belangt würden.

Die Zeugenaussagen könnten deshalb wichtig werden, weil die Bodycam-Aufnahmen der Polizei erst einsetzen, als die Kontrolle bereits eskaliert ist. Die Beamten hatten den 29-Jährigen angehalten, mit ihm über seine Fahrerlaubnis und Atteste gesprochen und dann versucht, durch das Beifahrerfenster eine Dose mit Joints, die "Medizin" des Angeklagten, herauszufischen. Der junge Mann schlug gegen die Dose, dann kam es zu ersten Rangeleien.

Die Polizisten erklärten, er habe kein Recht gehabt, das Cannabis zu rauchen, sondern habe es laut Rezept mit einem Vaporisator verdampfen müssen. Das Gerät war nach Angaben des Angeklagten aber kaputt. Die Beamten wollten deshalb die Joints als Beweismittel beschlagnahmen. Einen dafür notwendigen richterlichen Beschluss, auf den nur bei "Gefahr in Verzug" verzichtet werden kann, hatten sie nicht. Sie beriefen sich darauf, dass sie befürchtet hätten, der Angeklagte würde die Beweismittel vernichten.

Brutal wurde die Auseinandersetzung, nachdem sich die Lage erst kurz beruhigt hatte und der Angeklagte dann – um seine Krämpfe zu lindern – einen Joint ansteckte. Dieser wurde ihm, wie man auf der Bodycam-Aufnahme sehen kann, aus dem Gesicht geschlagen, dann kämpften alle vier Polizisten mit dem Querschnittsgelähmten, der vorher noch angeboten hatte, zur Wache zu kommen, wenn sie ihm einen Krankenwagen rufen würden. Die Beamten jedoch zerrten ihn aus dem Auto und fixierten ihn. Ein zweitägiger stationärer Krankenhausaufenthalt war die Folge.

Verteidiger Göbel traut auch den Bodycam-Aufnahmen und den Aussagen der Beamten dazu nicht. Ungewöhnlich ist nämlich, dass die zugehörigen Protokolldaten bei der Polizei gelöscht wurden. Diese Daten würden etwa verraten, wer mit dem Video zu tun hatte oder ob es bearbeitet wurde. Sie während eines Verfahrens zu löschen, ginge nur mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft, so Göbel. Ob es die gegeben hat, ist aber noch unklar. Deshalb soll nun der Beamte aussagen, der bei der Polizei für die Qualitätssicherung zuständig ist.

Ein Video einer Kontrolle des Angeklagten zehn Tage nach dem Vorfall, das er selbst mit dem Handy aufgenommen hatte, zeigte in der Verhandlung, dass er durchaus anders kann – und auch, dass er seinen Führerschein damals schnell wiederbekam. Der Prozess wird am 21. Dezember fortgesetzt.

