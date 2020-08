Von Werner Popanda

Heidelberg. Die Rohrbacher lassen sich nicht unterkriegen. Zwar hat die Rohrbacher Kerwe das gleiche Schicksal erlitten wie alle anderen Großveranstaltungen – sie wurde nämlich abgesagt –, doch das hinderte die Rohrbacher Prominenz nicht daran, eine kleine Eröffnungszeremonie abzuhalten.

Eigentlich wäre das der Auftakt für einen Kerwezug durch den Stadtteil, fröhliches Kerwetreiben mit Speis und Trank, Musik und Unterhaltung auf der "Kerwemeile" vom Kerweplatz über die Eichendorffhalle bis hin zum einstigen Rohrbacher Rathaus gewesen. Am ersten Septemberwochenende wäre das über die Bühne gegangen. Doch die Veranstalter haben im Juli wegen der Corona-Krise die Reißleine gezogen.

Dennoch wollten die Kerwe-Verantwortlichen wenigstens ein bisschen Kerwe-Spaß haben. Und so hielt zur "Eröffnung" schon jetzt zuerst Stadtteilvereinsvorsitzender Hans-Jürgen Fuchs eine Begrüßungsansprache, eine zünftige Kerweredd kam von Kerweborscht Konstantin Waldherr, Karin Weidenheimer, Stellvertreterin von Fuchs, hielt ebenfalls eine Rede, und sogar der Weinspruch der Heidelberger Weinkönigin Caterina Teutsch fehlte nicht.

Warum aber all der Aufwand für eine Kerwe, die gar nicht stattfinden wird? Fuchs erklärt: "Wir Rohrbacher lassen uns nicht unterkriegen, und schon gar nicht von einem fiesen Virus." Zwar könne die Kerwe nun eben nicht stattfinden, "aber wir können allen zeigen, dass wir noch da sind und mit uns zu rechnen ist". Nicht zuletzt sei es "völlig unmöglich, die Kerweredd 2020 erst 2021 zu halten". Dann wären "all die schönen Geschichten und all der Unfug, der in einem Jahr gelaufen ist, viel zu lange her und die Kerweredd käme daher wie alt Fasnacht".

Dass Fuchs mit dieser Einschätzung nicht danebenlag, stellte danach Kerweborscht Waldherr unter Beweis. Unter anderem mit Reimen über "all die ganze Freaks, Verschwörungstheoretiker un Leugner! Besserwisser, ‚Auserwählte’ mit Aluhiit! ‚Verfassungshiider’ un ‚Sisch-niemols-Beuger!’" Und weiter: "Covid 19 kummt vun Merkel, Bill Gates will uns all versklave! Impfdiktatur, 5G, Marsianer; Oh es gab viel zu entlarve! Theoriee’ so schlecht und allem entgeje, wennischer wohr als die meischde vun Grimm‘s Määrsche, doch een Umstand langt, um all zu widerleje: Sie glaab’de des Ganze noch net e’mol in Keersche!" Waldherrs Bilanz: "In Erinn’rung bleiwe all‘ die Egomane, die Nudeln-, Mehl- und Klopapier horde! Vor Bedürfdische, Alde und Kinner absahne; ‚Ihr seid so geil, eisch g’hert alle en Orde!’ Doch die mit Abstand eklischst Aktion, die Mensche werre wirklisch immer dreisder: Do klaue se Mittel zur Desinfektion, am hellischste Dag aus Krankehaiser!"

Wer Lust hat auf die ganze Rede, kann sie übrigens ab 4. September, dem eigentlichen Tag der Kerweeröffnung, in voller Länge auf der Internetseite des Stadtteilvereins anschauen. Das gilt auch für Karin Weidenheimers "Blick auf die Kerwe 2021", die ein positives Bild malte: "Das Rathaus ist geflaggt und geschmückt und langsam füllt sich der Platz davor." Denn dank eines "Impfstoffs, der seit dem Frühjahr zur Verfügung steht, ist wieder Nähe möglich und Corona nur noch ein dunkler Schatten der Vergangenheit".

Weinkönigin Caterina rundete die Veranstaltung mit ihrem Weinspruch ab: "Drei Dinge sind’s, die ergeben den Wein, die Erde, die Rebe, der Sonnenschein, doch wenn die Arbeit des Winzers nicht wär‘, dann bliebe der schönste Becher leer."