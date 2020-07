In den oberen Etagen des „Iduna-Centers“ soll künftig nur noch gewohnt werden dürfen, in der Erdgeschossebene aber keinesfalls. Foto: pop

Heidelberg-Boxberg. (pop) Auf viel Wohlwollen stießen im Boxberger Bezirksbeirat die Tagesordnungspunkte "Bebauungsplan Boxberg ‚Zentrum am Boxbergring‘" und "Sachstand ‚Iduna-Zentrum‘". Ausschließlich Ja-Stimmen erntete der Bebauungsplan. Zuvor hatte Sonia Hildenbrand vom Stadtplanungsamt die Ratsmitglieder wissen lassen, dass sich die Struktur im Boxberg-Zentrum insofern gewandelt habe, als Läden geschlossen hätten und sich die Verkaufsfläche daher verringert habe. Nun betrachte es die Stadt als vorrangiges Ziel, die Aufenthaltsqualität zu stärken und die Nahversorgung zu sichern.

Der Beschlussvorlage war überdies zu entnehmen, dass sich derzeit in der "Laden- und Geschäftszone im Erdgeschoss neben einem Gastronomiebetrieb unter anderem ein Lebensmittelmarkt, eine Bäckerei, eine Apotheke, ein Friseur, eine Postfiliale, ein Bekleidungsgeschäft, Bankfilialen sowie Räumlichkeiten des Stadtteilmanagements" befinden. Drei Ladenlokaleinheiten stünden derzeit leer. Im vergangenen Jahr seien in einer ehemaligen Laden- und Geschäftseinheit auf Basis des rechtskräftigen Bebauungsplans zwei Ferienwohnungsbetriebe zunächst befristet genehmigt worden. Ziel des neuen Bebauungsplans sei es nun, in der Erdgeschosszone ein breites Spektrum an Nutzungen zur Versorgung und Belebung des Stadtteils zu ermöglichen, Wohnungen, Ferienwohnungen, Beherbergungsbetriebe und Vergnügungsstätten hingegen auszuschließen.

Auf Nachfrage des Kinderbeauftragten Ralf Kelle, ob das denn auch für bestehende Beherbergungsbetriebe gelte, verwies Hildenbrand auf den Bestandsschutz. Nicht zuletzt wird in der Beschlussvorlage darauf hingewiesen, dass quasi im Gegenzug in den Obergeschossen ausschließlich Wohnen zulässig sein soll.

Damit war bereits ein Teil dessen vorweggenommen, was Laura Maus vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik zu berichten wusste. Denn ihr kam die Aufgabe eines Berichts zum "Sachstand ‚Iduna-Zentrum‘" zu. Unter anderem sprach sie von einem "aktiven Leerstandsmanagement", das die Stadt betreibe, sowie von der "Unterstützung und Vernetzung des bestehenden Gewerbes" durch die Stadt. Gleichzeitig werde die Handlungsfähigkeit der Stadt unter anderem dadurch eingeschränkt, dass sich das Nahversorgungszentrum in privatem Eigentum einer nur ein Mal pro Jahr tagenden Eigentümergemeinschaft befindet.

In der Zukunft werde es nun darauf ankommen, verstärkt "alternative oder Nischen-Konzepte zu entwickeln, die sowohl die Neuansiedlung von Gewerbe, Dienstleistungen oder sozialen Angeboten als auch die bereits vorhandenen Gewerbe-Einzelhändler betreffen", so Maus.