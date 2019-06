Von Anica Edinger

Heidelberg. Ende 2020 soll es soweit sein: Wenigstens nach jetzigem Stand zieht dann das Kulturhaus Karlstorbahnhof von der Altstadt in sein neues Domizil - die ehemalige Kutschenhalle in den Campbell Barracks in der Südstadt. Bis der große Umzugsstress aber ausbricht, streckt der Karlstorbahnhof schon jetzt seine Fühler aus - und startete vor zwei Monaten die neue Reihe "Ab in den Süden".

Am heutigen Sonntag, 23. Juni, ab 17 Uhr, geht es in diesem Rahmen ins Mark-Twain-Center, Römerstraße 162. Projektleiter Tobias Breier vom Karlstorbahnhof erklärt, was es damit auf sich hat - und warum die Mitarbeiter den Umzug kaum mehr abwarten können.

Herr Breier, einige Heidelberger sind noch immer skeptisch ob des Umzugs des Karlstorbahnhofs von der Altstadt in den Heidelberger Süden. Wollen Sie mit der neuen Reihe auch ein wenig die Gemüter beruhigen?

Nein, nicht in der Form. Vielmehr ist "Ab in den Süden" eine Einladung an alle, sich auf den Weg in den Süden zu machen und ihn gemeinsam mit uns zu entdecken.

Haben Sie Bedenken, dass nach ihrem Umzug weniger Besucher den Weg in den Karlstorbahnhof finden? Die Betreiber des Kinos haben da nämlich Sorgen.

Ich kann nur für uns sprechen: Bei den meisten Veranstaltungen entscheiden sich 90 Prozent der Besucher wochenlang vorher, ob sie hingehen wollen. Die Location ist da zweitrangig, das merken wir auch bei unseren zahlreichen Veranstaltungen außer Haus. Im Gegenteil, durch das bessere Platzangebot haben wir bessere Chancen, die gefragten Acts nach Heidelberg zu holen.

Zwei Veranstaltungen der neuen Reihe gab es bereits. Waren die gut besucht?

Ja, auf jeden Fall. Und wir freuen uns auch schon auf viele Besucher am Sonntag.

Was wird denn passieren am Sonntag?

Der Historiker Dr. Uwe Wenzel, Leiter des neuen Mark-Twain-Centers, gibt zunächst eine Führung durch das Haus und übers Gelände. Nach einigen Vorgesprächen mit ihm kann ich versprechen: Es wird massiv interessant. Herr Wenzel hat auch Exponate aus der Kutschenhalle archiviert, kennt das Gebäude also sehr gut. In einem offenen Gespräch wird er unter anderem erzählen, was er dort so alles gefunden hat. Außerdem gibt es kurze Lesungen von Mike Brown, der als Sohn eines amerikanischen Offiziers in Heidelberg aufgewachsen ist, und Musik vom Singer-Songwriter T.S Bach.

Und was hat das alles mit dem Karlstorbahnhof-Umzug zu tun?

Es handelt sich bei "Ab in den Süden" nicht um Infoveranstaltungen zum Umzug. Es geht in erster Linie um unsere zukünftige Nachbarschaft, um einen öffentlichen Dialog mit den benachbarten Institutionen, Projekten und Anwohnern. Außerdem wollen wir darauf aufmerksam machen, dass der Karlstorbahnhof offen ist für neue Veranstaltungsideen, auch von Kulturschaffenden und Kulturinteressierten aus Heidelberg. Das ist durch den großen Erfolg von Festivals und größeren Veranstaltungen ein wenig in den Hintergrund geraten, was wir gerade im Hinblick auf den Umzug korrigieren wollen.

Also ist die Vorfreude auf den Umzug schon groß?

Absolut. Wir sitzen auf gepackten Koffern und freuen uns auf einen neuen, modernen Arbeitsplatz. Es ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch ein Vertrauensbeweis, dass die Stadt ein international konkurrenzfähiges Kulturzentrum baut und uns die Verantwortung überträgt, es zu bespielen. Die Konversion ist eine einmalige Chance für Heidelberg - und ich persönlich freue mich darauf, an diesem Prozess teilzuhaben. Natürlich gehe ich gerne in der Mittagspause oder nach Feierabend in der Altstadt spazieren und werde das vermissen, aber der "Andere Park" vor unser Tür wird sicher auch schön.