Selbst am Ufer ließ der Alte nicht von dem Jungschwan ab. Foto: Anna Stern

Nur mit Mühe brachte die Schwanenmutter ihre Kinder vor den Kämpfenden in Sicherheit. Foto: Anna Stern

Ein Jungschwan hatte sich in das Revier des Paares an der Alten Brücke gewagt. Foto: Anna Stern

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Dramatische Szenen haben sich am Dienstagmorgen auf dem Neckar abgespielt, als zwei männliche Schwäne so aneinander gerieten, dass einer von beiden dies fast mit dem Leben bezahlt hätte.

Der Naturfotografin Anna Stern gelingen immer wieder ganz besondere Aufnahmen. Zuletzt hatte sie im Januar von ihrem heimischen Balkon in Neuenheim aus einen blauen Halsbandsittich vor die Linse bekommen – normalerweise sind die Tiere grün. Jetzt hat sie den spektakulären Kampf der Schwäne in einer Fotoserie festgehalten und lebhaft geschildert, wie sie die Szene erlebte.

Gegen 10 Uhr hatte sich ein männlicher Jungschwan in das Revier des Schwanenpaares an der Alten Brücke gewagt. Das war ein Fehler. Blitzschnell sei das Schwanenmännchen von der Alten Brücke herbeigeeilt und hatte den Eindringling erbarmungslos angegriffen. Es kam zum Kampf, bei dem auch eine der Schwanenmütter zwischen die Fronten geriet und nur mit Mühe ihren Nachwuchs aus der Gefahrenzone bringen konnte. Keines der beiden Männchen ließ ab.

"Mit Hals und den Flügeln schlugen beide heftig aufeinander ein und bissen sich gegenseitig. Nach etwa 15 Minuten verließen den jungen Schwan die Kräfte. Für ihn ging es nun um Leben und Tod", schildert Stern, wie der ältere Schwan immer wieder den Kopf des Gegners unter Wasser drückte. "Ich wusste, dass ein Schwan einen anderen tötet, wenn dieser in sein Revier kommt", berichtet die Fotografin. Vor allem sei das der Fall, wenn Jungvögel im Spiel sind.

Das bestätigt auch Eric Diener, Vogelkurator im Zoo Heidelberg auf RNZ-Nachfrage. "Das ist ein typisches Verhalten für Schwäne. Die Tiere bilden untereinander Paare und jedes Paar besetzt ein Revier." Die Reviere könnten dabei durchaus groß sein. So sei es nicht ungewöhnlich, dass ein Schwanenpaar eine ganzen Badesee als Revier betrachte. "Wenn ein anderer Schwan ins Revier kommt und nicht direkt wieder flüchtet, kommt es zum Kampf. Und wenn keiner aufgibt, kann das bis zum Tod führen", sagt Diener. Schwäne hätten enorme Kräfte. Vor allem in den Flügeln, so berichtet es der Experte aus Erfahrung. Ein Schlag mit einem Schwanenflügel gegen den Oberschenkel tue auch Menschen mächtig weh, warnt er.

Wie viel Kraft die großen Vögel – die immerhin rund 14 Kilogramm schwer werden können – haben, erlebte auch Anna Stern an jenem Vormittag. Immer wieder habe der junge Schwan versucht, seinen Kopf über Wasser zu halten und sich schließlich ans rettende Ufer geflüchtet. Auch dort ließ der Alte indes nicht von ihm ab. Schließlich schritt Stern selbst ein. "Ich versuchte, die zwei Schwäne auseinander zu bringen, was mir jedoch nicht gelang." Sie bat daraufhin einen Spaziergänger um Hilfe. "Der verkannte jedoch die Situation und meinte, dass die beiden sich paaren. Dann kam eine Frau hinzu, die versuchte, die zwei Tiere mit Klatschen und lauten Rufen voneinander zu trennen." Auch dies blieb ohne Erfolg. Zwei Studentinnen seien mit einem Ast herbeigeeilt, aber auch sie konnten nichts ausrichten.

In ihrer Verzweiflung rief Stern schließlich noch drei Männer dazu. Zu siebt bemühten sie sich, den jungen Schwan zu retten. "Doch der Alte ließ nicht von ihm ab. Schließlich dachten wir alle, er sei bereits tot. Da hörte einer der Männer, dass der Junge doch noch ganz leise atmete", schildert Stern die Szene. Beherzt hätten nun alle noch mal zugegriffen und im letzten Moment gab es doch noch ein glimpfliches Ende: "Für einen kurzen Moment war der junge Schwan frei und mit allerletzter Kraft gelang ihm die Flucht ins Wasser. Wir konnten es alle kaum fassen, dass der junge Schwan mit dem Leben davongekommen war", sagt die Fotografin erleichtert.

Dass sich rund um das Schwanennest an der Alten Brücke immer wieder dramatische Szenen abspielen, ist nicht ungewöhnlich. Zweimal fielen die Eier bereits dem Hochwasser zum Opfer, aber Fotos von einem solchen Kampf gab es noch nie.