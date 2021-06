Von Sarah Hinney

Heidelberg. Zur Begrüßung schnuppert Schweinchen Rosa neugierig am Hosenbein und lässt sich das Bäuchlein kraulen, ein paar Hühner picken auf dem Weg und Mini-Shetland-Stute Sissi zupft genüsslich ihr Frühstücks-Heu aus einem Sack. 36 Tiere und 20 Kinder tummeln sich am frühen Freitagmorgen auf dem Jugendhof in Rohrbach. Alana Gerber lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Sie füttert erst mal die neusten Bewohner – die drei Ziegen Schneewittchen, Brownie und Massey. Sie lebten bislang im Tierpark Rheinböllen, seit Mai haben sie nun ein neues Zuhause am Rand von Rohrbach gefunden und fühlen sich sichtlich wohl.

Alana Gerber ist 25 Jahre alt und arbeitet seit drei Jahren auf dem Jugendhof, der für viele Kinder und Familien in ganz Heidelberg ein besonderer Ort ist. Denn hier dürfen Kinder ab sechs Jahren nicht nur einfach vorbeikommen und ihre Nachmittage verbringen, sie dürfen auch die Tiere streicheln und versorgen und überall mit anpacken. Überdies gibt es Angebote zum Basteln, Schnitzen, Ernten und vieles mehr.

Normalerweise ist der Jugendhof für die offene Jugendarbeit von Dienstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. "Weil so viele Kinder aber wegen der Corona-Pandemie nicht in die Schule gehen konnten, hatten wir das Angebot ausgeweitet", erzählt Gerber. Von 10 bis 18 Uhr sind die Kinder willkommen. Je 20 Kinder pro Woche haben hier außerdem tolle Pfingstferien verbracht. Mit Spielen, Toben, Kochen von Marmelade. "Nachher machen wir noch Stockbrot", verrät Gerber. Die Ferienangebote sind das Einzige, das auf dem Jugendhof Geld kostet. 70 Euro für vier Tage – inklusive Essen, Bastelmaterial und Co. Alle anderen Angebote sind kostenlos. "Wir wollen ein Angebot für alle Kinder sein", erklärt Gerber. Schulen und Kindergärten sind ebenfalls gern gesehene Gäste, samstags dürfen Familien mit kleineren Kindern kommen. Gerber würde gern noch mehr anbieten. Eine Gartengruppe mit Kindern zu Beispiel, die vor Ort nachhaltigen Gemüseanbau betreibt. "Aber dazu fehlt uns leider das Personal", sagt sie. Eineinhalb Stellen stehen für die Arbeit auf dem Hof zur Verfügung. Für sieben Tage pro Woche. "Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre das gar nicht zu stemmen, bei der Ferienbetreuung helfen außerdem Praktikanten." Angelika Treiber, Vorständin des Vereins Jugendhof Heidelberg, sieht das genauso. "Der Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze sagt, dass für ein Angebot wie unseres eigentlich zweieinhalb Stellen benötigt werden." In Heidelberg also eine zu wenig. An einer Aufstockung sei man schon länger dran. Treiber betont, dass die Stadtverwaltung das Anliegen des Jugendhofs unterstütze. Entscheiden muss aber der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsverabschiedung. "Der Jugendhof ist wirklich ein einzigartiger Ort, der unterstützenswert ist", wirbt Treiber für das Konzept. "Die Grünen-Fraktion hat einen Antrag auf eine halbe Stelle eingebracht. Schon das würde ein Stück zur Entlastung beitragen", sagt Treiber. Auch Alana Gerber hofft auf diese halbe Stelle – nicht nur, damit ihre Gartengruppe Wirklichkeit wird. Sie hat allein im Mai 30 Überstunden geleistet.