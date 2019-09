In Kirchheim feiert man die Kerwe seit letztem Jahr auf dem Platz, der nach ihr benannt ist. Foto: Popanda

Von Micha Hörnle

Heidelberg/Kirchheim. Drei Tage lang feiert Kirchheim von Samstag (ab 11 Uhr) bis zum Montagabend Kerwe. Stadtteilvereinsvorsitzender Jörn Fuchs gibt die wichtigsten Tipps rund um das Fest, das im letzten Jahr neu konzipiert wurde. Denn alles gruppiert sich nun zentral um den Kerweplatz vor dem Bürgerzentrum.

Was muss man gesehen haben? Eigentlich, so sagt Fuchs, sei die Kerwe in erster Linie dazu da, um Leute zu treffen und Kontakte zu pflegen: "Wir Kirchheimer sind ein offenes Volk." Daher sein knapper Tipp: "Einfach kommen, sich umschauen und die Kerwe mit ihren Ständen genießen."

Welchen Geheimtipp gibt es? Der Samstagabend steht ganz im Zeichen der Musik: Da gibt es Stimmungsmusik vom DJ, ab 20 Uhr treten zwei Bands auf, "Kraft und Kraftin" sowie "Off Limits". Bei "Off Limits" spielt Fuchs selbst Keyboard - und schmunzelt: "Wohl sehr zum Schrecken meiner damaligen Klavierlehrerin."

Gibt es etwas für die Kinder? Zumindest versucht der Stadtteilverein, ein kleines Programm auf die Beine zu stellen. Samstags um 15 Uhr kommt ein Zauberer, und montags ist generell Familientag bei den Schaustellern.

Welche Spezialitäten gibt es? Am Sonntag serviert die Chorgemeinschaft Eintracht-Sängerbund Rindfleisch mit Meerrettich, "was heute nur noch selten angeboten wird" (Fuchs). Montags ab 11 Uhr gibt es Wellfleischessen beim Imbissstand von Horst Kräher, "da stehen die Leute regelrecht danach an".

Welche Besonderheit gibt es? Aus dem einstigen Straßenfest mit größeren Lücken wurde im letzten Jahr eine "kompakte" Kerwe rund ums Bürgerzentrum. Die Wege werden kürzer - und die Atmosphäre stimmt. Der Erfolg gab den Machern recht: Fast alle Schausteller kommen dieses Jahr wieder. Außerdem wurde der Kerweplatz "erweitert", da die Hegenichstraße zwischen der Sandhäuser Straße und der Schwetzinger Straße am Samstag und Sonntag gesperrt wird (weswegen die Busse der Linie 33 in Richtung Emmertsgrund und der Moonliner M3 eine kleine Umleitung fahren).

Warum man kommen sollte: Mit dem Kerwebesuch, so meint Fuchs, zolle man dem Engagement der rund 100 ehrenamtlichen Helfer Respekt - und halte das Brauchtum am Leben.