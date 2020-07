Heidelberg. (hob) Illegale Camper am Neuenheimer Neckarufer waren Stadt und Anwohnern schon lange ein Dorn im Auge. Doch nun gibt es endlich eine Alternative. Im Kirchheimer Harbigweg, unweit der Straßenbahnhaltestelle Messplatz, wird am Montag der Wohnmobilstellplatz Heidelberg eröffnet. Vorab zeigten die drei Betreiber – Oliver Lechner, Markus Walter und Andreas Mayer – Oberbürgermeister Eckart Würzner und "Heidelberg Marketing"-Chef Mathias Schiemer, was sie in nur zehn Wochen seit der Baufreigabe aus dem Boden gestampft haben.

Das geschotterte und von der Stadt für fünf Jahre gepachtete Areal ist 5000 Quadratmeter groß und bietet Platz für 50 Wohnmobile. Die einzelnen Parzellen sind sechs Meter breit und zehn Meter tief. Hier finden die Camper nicht nur sanitäre Anlagen, Strom- und Wasseranschluss, WLan und eine Möglichkeit, ihr Schmutzwasser zu entsorgen. Nebenan bieten Lechner, Walter und Mayer mit ihrem Biergarten "OMA’s" auch gleich noch eine Einkehrmöglichkeit mit Minigolf, Tischhockey, Boule und Strandbereich. Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der drei Vornamen zusammen. Auf dem Gelände befindet sich zudem die Sprungbude – in der Halle können sich die Besucher auf Trampolinen austoben.

Camper-Ärger am Neuenheimer Neckarufer Kamera: Vanessa Dietz / Interviews und Produktion: Reinhard Lask

Das Gelände des Wohnmobilplatzes war ursprünglich als Erweiterungsfläche für die umliegenden Sportstätten vorgesehen, sagt Würzner. Doch angesichts des schön angelegten Geländes mit Bäumen könnte sich der Oberbürgermeister auch jetzt schon eine Verlängerung des Pachtvertrages vorstellen. "Es ist großartig, was sie hier geschaffen haben", sagte er zu den Betreibern.

"Heidelberg Marketing" möchte das Angebot nicht nur bewerben, sondern hilft sogar dabei, in einem Pavillon eine kleine Touristeninformation einzurichten. Die Eröffnung kommt für Würzner "gerade zum richtigen Zeitpunkt". Denn in Corona-Zeiten erlebe das Wohnmobil einen regelrechten Boom. Und in diesem Segment habe Heidelberg noch großen Nachholbedarf, denn außer dem Campingplatz in Ziegelhausen gab es bisher nichts.

"Wir können unser Angebot auch noch ausdehnen", sagt Walter. Wenn der Wohnmobilstellplatz – eine Übernachtung kostet 20 Euro pro Fahrzeug – gut angenommen werde, könnte man im "OMA’s" zukünftig auch noch Frühstück anbieten.