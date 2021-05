Von Arnd Janssen

Heidelberg. Die analoge Kultur in Heidelberg ist zurück – und das sogar in Innenräumen. Nach mehr als einem halben Jahr pandemiebedingter Zwangspause tönte aus dem großen Saal des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) am Samstag wieder Musik. Denn mit dem Erreichen von Öffnungsstufe 2 der Landes-Coronaverordnung dürfen seit diesem Tag erstmals wieder bis zu 100 Besucher Kultur in geschlossenen Räumen erleben.

"Endlich geht es weiter!", sagte Volker Haunschild vom Jazzclub. Für das erste Konzert 2021 hatte er eine Free-Jazz-Kombo aus Berlin gewinnen können. Die "Insomnia Brass Band" sollte eigentlich schon vor der Pandemie in Heidelberg gastieren, zwei Mal wurde der Termin verschoben. Am Samstag war es nun so weit. Etwa 30 Personen, aufgeteilt auf Stuhlpaare mit jeweils eineinhalb Meter Abstand dazwischen, freuten sich über einen bunten Reigen an Klängen aus Jazz, Blues, Funk und weiteren Genres, die in einer ungewöhnlichen Besetzung präsentiert wurden: Schlagzeug, Posaune und Bariton-Saxofon. Wie der Name schon andeutet, will die Band als Miniatur-Bläsergruppe eine echte Brass Band aus New Orleans imitieren, bedient sich aber auch vieler anderer Stile.

"Es ist ganz toll, vor euch Musik spielen zu dürfen, das erste Mal seit September", verkündet Saxofonistin Almut Schlichting, als sie sich etwas schüchtern hinter ihrer transparenten Aerosol-Schutzwand hervortraut. Die Band begeistert sofort durch intensives Spiel und viel Energie beim Einsatz ihrer Instrumente. Die Bandmitglieder kommunizieren durch Töne und Mimik miteinander, komplexe Rhythmen und Tempowechsel lassen die Musiker experimentell, aber stets virtuos erscheinen.

Der erste Abend nach so langer Zeit sollte aber nicht gänzlich unfallfrei bleiben. Am Ende des ersten Konzertteils löste sich eine Klappe am Saxofon von Almut Schlichting. Das Konzert musste kurz unterbrochen werden, doch ein Mitarbeiter des Jazzclubs konnte kurzfristig einen Schraubenzieher organisieren und das Problem lösen. Gegen Ende des Abends, bei einem besonders druckvollen Stück, löste sich dann der Schlägel an der Bassdrum des Schlagzeugers Christian Marien, was dieser prompt kommentiert mit: "Das kann doch wohl nicht wahr sein!". Doch mit Humor überspielte die Band die beiden Missgeschicke und ließ es so wirken, als seien sie Teil des Konzepts.

Die selbst geschriebenen Stücke der Band sind schwer einzuordnen. Mal sind sie traditionell, mal moderner und haben Anleihen von R’n’B, Hip-Hop oder Latin. Die Musik wirkt verspielt und man merkt, hier werden Grenzen gesprengt. Schlagzeuger Marien musiziert auch schon einmal auf den metallenen Spannreifen seiner Trommeln, während Saxofonistin Schlichting bei einem Solo immer schneller erfolgende Töne spielt und sich fast bis zur Ekstase steigert. Immer wieder kehrt aber das rhythmisch stimmige Hauptthema zurück, was leicht zu verstehen ist – und das Publikum wippt begeistert mit.

Zuhörer Stefan Baumgartner und seine Begleitung waren voll der Euphorie: "Wir haben morgens in der Zeitung davon gelesen und direkt im DAI angerufen, um uns Karten zu sichern." Er freue sich über die neue Normalität, sagte er. Irene Lemke-Stein war alleine gekommen und fand das analoge Konzerterlebnis "total ungewohnt". Gut gefallen hat es ihr dennoch, vor allem Saxofonistin Schlichting, die sie schon lange kennt, begeisterte sie.

Die "Insomnia Brass Band" selbst war erleichtert, nach langer Abstinenz endlich wieder auf Konzerttour gehen zu dürfen. Nachdem man den ersten Lockdown im vergangenen Jahr noch achselzuckend akzeptiert hatte und der Sommer einigermaßen gut gelaufen war, sei die Zeit ab Ende Oktober ungleich deprimierender gewesen, berichtete Schlagzeuger Christian Marien. "Wahnsinn, dass man jetzt wieder spielen darf. Hoffentlich bleibt das so", wünscht er sich. Und Jochen Neureither vom Jazzclub fand: "Heute war es geil und die Stimmung war gut." Ginge es nach dem Jazzclub, dann war dieser Abend nur der Auftakt für ein langes und stimmungsvolles Jahr der Heidelberger Livemusik.