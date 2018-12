Am Sonntagnachmittag waren an der Alten Brücke nur die Parkplätze abgesperrt. Wahrscheinlich wird dieser Bereich der B37 an Weihnachten noch nicht einmal überflutet. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Auch dieses Jahr wird es ein Weihnachtshochwasser geben - wenn auch nur ein verhältnismäßig kleines. Nach wie vor prognostiziert die Hochwasserzentrale einen wahrscheinlichen Höchststand von 3,25 Metern - normal sind 2,20 Meter - in der Nacht von Heiligabend bis zum ersten Weihnachtsfeiertag, was noch nicht einmal die Bundesstraße B37 an der Alten Brücke überfluten würde. Vorsorglich wurden die Parkplätze dort gesperrt, aber am Sonntag lagen hier noch keine Sandsäcke.

Ist denn Weihnachten immer Hochwasserzeit? Besonders in Erinnerung geblieben sind die Überflutungen vor 25 Jahren, auch wenn es sich genau genommen um ein "Vorweihnachtshochwasser" handelte, schließlich wurde der höchste Pegelstand mit 6,61 Metern - normal sind 2,20 Meter - am 22. Dezember 1993 erreicht. Damals war Heidelberg nicht allein, denn auch von Rhein, Mosel und Nahe wurden schwere Überflutungen gemeldet.

Foto: Rothe

Solche Katastrophen rund um die Feiertage sind in Heidelberg nicht ganz selten, aber auch nicht die Regel: Von den 26 genau datierbaren Überschwemmungen in der Stadt, die der Geschichtsverein zwischen 1529 und 2002 auflistet, fielen lediglich fünf auf die Zeit rund um Weihnachten (vom 20. Dezember bis zum 1. Januar). Insgesamt 14 Hochwassermarken sind im zweiten Pfeiler der Alten Brücke (von der Altstadt aus gesehen) verewigt - die älteste stammt aus einer Zeit, als die Brücke noch nicht gebaut war, vom 27. Februar 1784, die schlimmsten drei Überflutungen danach datieren vom Oktober (1824, 1789 und 1817).

Ein Blick in die überschwemmte Große Mantelgasse - in der Bildmitte die alte Synagoge, die in der Pogromnacht des 9. November 1938 von den Nazis angezündet wurde. Foto: RNZ-Archiv

Die sogenannte Eiswasserkatastrophe 1784 führte zur bis dato schlimmsten Überschwemmung der Stadt - der Pegel erreichte nach heutiger Messung 10,50 Meter - und zerstörte den hölzernen Vorgängerbau der ehemaligen Brücke; die Fluten reichten bis in die Hauptstraße. In der Altstadt wurden 39 Häuser zerstört und 290 beschädigt. Danach wurde eine Querung aus Stein, die heutige Alte Brücke, gebaut. Dagegen war das Hochwasser vor 25 Jahren harmlos: Im Eckhaus Neckarstaden/Pfaffengasse ist die Marke von 1993 im Sockelputz verewigt, die von 1784 reicht bis zu den Fensterbänken im ersten Stock.

Das Weihnachtshochwasser 1919 war noch nicht einmal eines der schlimmsten der Stadtgeschichte. Und doch kam man in der Semmelsgasse (Altstadt) nur mit dem Boot vorwärts. Foto: RNZ-Archiv

Der Brückenpfeiler wiederum weist auf vier Heidelberger Hochwasser um die Weihnachtstage hin: 28. Dezember 1882, 25. und 26. Dezember 1919, 29. Dezember 1947 und 22. Dezember 1993 - die schwersten waren die von 1882 und 1947 mit Wasserständen von über sieben Metern. Die Katastrophe vor 71 Jahren war zugleich erste Bewährungsprobe für die "neue" Alte Brücke: Sie war am 29. März 1945 von der Wehrmacht gesprengt worden, der Neubau wurde am 26. Juli 1947 nach 16-monatigem Wiederaufbau eingeweiht.