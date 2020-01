Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Heidelberger CDU schlägt Alarm: Denn die Partei hat den Eindruck, dass die Ausrüstung der Heidelberger Feuerwehren nicht auf dem neuesten Stand ist. Auslöser ist ein Großeinsatz mit fast 130 Kräften vom 22. November in der Weststadt. Bei dem Brand im Oberen Gaisbergweg kam ein 72-jähriger Hausbewohner ums Leben, zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten verletzt. Einer erlitt schwere Verbrennungen, als sich plötzlich das Rauchgas entzündete, der andere eine Rauchgasvergiftung. Deswegen stellte die CDU bei der Stadtverwaltung die Frage, wie es mit der Ausrüstung bestellt sei – gerade, was den Atemschutz angeht.

Tatsächlich bestätigte ein Stadtsprecher, dass nach dem Einsatz in der Weststadt zwei Atemschutzgeräte ausgemustert wurden – sie waren wegen der hohen Temperaturen bei den Löscharbeiten beschädigt worden: "Dies ist aber nach solch einem Ereignis ein üblicher Vorgang und dient auch der Prävention. Das Aussondern der beiden Atemschutzgeräte hat keinen Einfluss auf die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, da noch in ausreichender Anzahl Ersatzgeräte zur Verfügung stehen", so der Stadtsprecher.

Trotzdem nahm das Rathaus den Einsatz zum Anlass, die Schutzkleidung zu überprüfen – auch wenn es keine Hinweise darauf gab, dass die Verletzungen der beiden Feuerwehrleute etwas damit zu tun hatten: 48 Jacken und 89 Hosen waren verschlissen oder beschädigt, ein knappes Viertel der Schutzkleidung; das betraf vor allem die Reserve- und nicht die Einsatzkleidung. Dafür wird nun Ersatz beschafft. Ansonsten wird diese intern regelmäßig kontrolliert; der Hersteller war zuletzt vor etwa einem Jahr vor Ort.

Die in Heidelberg verwendeten Hosen und Jacken stammen aus den Jahren 2012 bis 2014, eigentlich sollten sie seit 2018 nach und nach ersetzt werden. Allerdings wurde das Vorhaben um ein Jahr verschoben, weil sich das Konzept grundlegend verändert hat: So wird es bei der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Feuerwehren keine persönliche Schutzkleidung mehr geben, sondern ein gemeinschaftlich genutztes Arsenal an Anzügen.

Bei jedem Einsatz hat die Feuerwehr künftig mehrere Sätze Einsatzkleidung in jeder Größe dabei. So können sich die Feuerwehrleute gleich umziehen, und der Verschleiß der Textilien ist gleichmäßiger.

Die Ausstattung der gesamten Wehr – die Gesamtkosten liegen bei fast 800.000 Euro – wird sich allerdings noch etwas hinziehen: Zuerst ist die Berufsfeuerwehr mit ihren 116 Angehörigen dran, dann folgen 2021 bei den Freiwilligen Feuerwehren die Atemschutzträger – was als Reaktion auf den Feuerwehrmann mit der Rauchgasvergiftung vorgezogen werden soll – und im Jahr darauf der Rest.

Alles in allem bewertet der Stadtsprecher die Ausrüstung der Heidelberger Feuerwehr als "angemessen", gibt aber auch "gewisse Defizite" zu: Die Gerätehäuser in Rohrbach und der Altstadt sind sanierungsbedürftig, teilweise die Autos zu alt. Das Älteste ist ein Löschfahrzeug in Ziegelhausen, das am 9. Januar 1984 in Dienst gestellt wurde – ein nostalgischer Mercedes mit markanter Motorhaube ("Kurzhauber" genannt), dessen Design von 1961 stammt. Von den 28 großen Wagen im gesamten Feuerwehrfuhrpark sind neun älter als 20 Jahre, weitere fünf sind älter als 16 Jahre – die Hälfte ist damit nicht mehr auf dem neuesten Stand.

Das grundsätzliche Ziel ist, dass alle Abteilungen als Basisfahrzeug einen HLF 10 bekommen, wobei HLF für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug steht: Der hat nach einer eigenen DIN-Norm unter anderem einen Wassertank für 1000 Liter, einen 120-Liter-Löschpulver-Vorrat und eine viergliedrige Steckleiter. Bisher haben nur die Feuerwehren in Wieblingen und Ziegelhausen einen HLF 10.

Und worin unterscheidet sich die Ausstattung der Berufsfeuerwehr von der Freiwilligen Feuerwehr? Im Grunde kaum, so der Stadtsprecher, die Berufsfeuerwehr habe keine bessere oder hochwertigere Ausstattung. Der Hauptunterschied liege noch am ehesten in der Bekleidung, denn die Hosen der Berufsfeuerwehr haben eine niedrigere Schutzstufe als die der Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr, weil man unter der Einsatzhose die Tagesdienstkleidung trägt. Dieser Unterschied fällt künftig mit der Neubeschaffung der Einsatzkleidung weg.

Ganz mit der Antwort der Stadt will sich CDU-Kreisvorsitzender Alexander Föhr nicht zufrieden geben: "Die Ausrüstungsmängel müssen schnellstmöglich behoben werden. Im Notfall erwarte ich, dass außerplanmäßig Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, um die Ausrüstung zeitnah für alle Kräfte zu verbessern. In den Haushaltsberatungen im Jahr 2020 muss die Feuerwehr in den Fokus rücken."