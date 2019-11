Heidelberg-Ziegelhausen. (ths) Für die Bewohner des Quellenwegs in Ziegelhausen gab es bei der Bezirksbeiratssitzung schlechte Nachrichten: "Grundsätzlich ist gesetzlich vorgegeben, dass die Versorgung mit Internet in den Händen privater Telekommunikationsanbieter liegt", erklärten der Leiter des Tiefbauamts, Jürgen Weber, sowie Antonia Würtele von der städtischen Abteilung Fördermittelmanagement und Open Government. Dass die Stadt die Glasfaser-Leitungen - die bis zu 30 Megabyte pro Sekunde garantieren - verlegen wird, sei unwahrscheinlich. Die beiden Bewohner hatten vorher die "miserable" Verbindung angeprangert, die sogar zu Wohnungsleerstand geführt habe.

Weber erklärte die "komplizierten Ausschreibungs- und Verfahrensbedingungen des Fördermittelgebers", die verhinderten, dass die Stadt in Ziegelhausen ein flächendeckendes Netz errichten dürfe. Das gehe nur dort, wo ein "Marktversagen" nachgewiesen werden könne. Im Klartext: Die Stadt könne nur da aktiv werden, wo innerhalb einer Drei-Jahres-Frist kein Ausbau durch private Anbieter erfolge.

In Ziegelhausen sei das Marktversagen allerdings nur bei zwei Gebieten nachgewiesen. Ansonsten gibt es "Ausbaubekundungen" von Telekommunikationsanbietern. Weber erklärt, das seien auch Gebiete, für die "Ausbaupläne zwar bekundet, aber noch nicht terminiert sind". Der öffentlich geförderte Ausbau beginne laut Weber im Januar 2020 - und soll zur Jahresmitte fertig sein.

Laut der ausgelegten Pläne betraf das einen großen Teil entlang der Peterstaler Straße und den Friedhofweg zum Schönauer Abtweg hinauf. Bereits im vergangenen Juli schrieb man die betroffenen Grundstückseigentümer wegen der Verlegung des Glasfaserkabels an. Will man nun einen direkten Hausanschluss während des Verlegens der Hauptleitung, fällt ausschließlich eine Pauschale von 200 Euro an, erklärte Tiefbauamts-Chef Jürgen Weber. Im anderen Fall müsse man mit wesentlich höheren Kosten rechnen.