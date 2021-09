Heidelberg. (RNZ) Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Corona-Impfungen für alle 12- bis 17-Jährigen. Für noch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler der Heidelberger Schulen wird es deshalb in nächster Zeit die Möglichkeit geben, sich freiwillig impfen zu lassen, teilt die Stadt Heidelberg mit.

Zur Information über die Impfung und als Plattform für mögliche Fragen bietet die Stadt gemeinsam mit den Heidelberger Kinder- und Jugendärzten und dem Gesamtelternbeirat am Mittwoch, 22. September, von 18.30 bis 20 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung für Jugendliche und Eltern an.

Auf dem virtuellen Podium sitzen Vertreterinnen und Vertreter der Heidelberger Kinder- und Jugendärzte, ein Heidelberger Kinder- und Jugendpsychiater und ein Mitglied der Ständigen Impfkommission (STIKO). Teilnehmende haben während der Veranstaltung die Möglichkeit, ihre Fragen über den Chat direkt an die Expertinnen und Experten zu stellen. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung und Registrierung möglich über den Link https://www.youtube.com/watch?v=_yh-wDxoF6w.

Bei der Veranstaltung wird auch über die "Impfaktionstage" in Heidelberg berichtet, die sich in der Woche nach der digitalen Informationsveranstaltung anschließen sollen. Im Rahmen der Aktionstage soll Jugendlichen über 12 Jahren eine COVID-19-Impfung in einer zur Schule möglichst nahe gelegenen Heidelberger Arzt- beziehungsweise Kinderarztpraxis angeboten werden. Sofern die Jugendlichen unter 16 Jahre alt sind, ist eine Begleitung der Eltern erforderlich.

Außerhalb der Angebote, die bei den Impfaktionstagen über die Schulen vermittelt werden, können sich Kinder und Jugendliche selbstverständlich bereits jetzt individuell bei Kinder- und Jugendärzten sowie anderen Fach- und Allgemeinärzten impfen lassen.

Das Impfzentrum Rhein-Neckar des Rhein-Neckar-Kreises in Patrick-Henry-Village (PHV) ist noch bis 30. September geöffnet und bietet täglich von 8 bis 20 Uhr Impfungen ohne Terminvereinbarung an, nach ärztlicher Aufklärung auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren (mehr Informationen unter www.rhein-neckar-kreis.de/start/landratsamt/corona-impfzentren).