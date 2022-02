Von Lea Jäger

Heidelberg. Bald sind es zwei Jahre, in denen die Pandemie das Leben im Griff hat. Die Restaurant- und Barbetreiber blicken auf wechselnde Abstands- und Zutrittsregelungen zurück. Derzeit steigen die Inzidenzen ins Unermessliche. Wie geht es den Restaurants und Bars in dieser Situation, wie sind die Gäste auf Corona zu sprechen? Die RNZ hörte sich am vergangenen Samstagabend in der Weststadt und der Altstadt um.

Im spanischen Restaurant "La Taperia olé olé" in der Weststadt herrscht am Samstagabend viel Betrieb: Fast alle Tische sind gut besetzt, die Gäste unterhalten sich ausgelassen und wirken entspannt. Von Corona-Sorgen auf den ersten Blick keine Spur. Inhaberin Rocio Jimenez erzählt: "Dass so viel Betrieb ist, ist erst seit einer Woche so – seit die 2G-Plus-Regel gelockert wurde." Bis vergangene Woche hatte das Restaurant nur an zwei Tagen geöffnet, mehr Öffnungstage hätten sich mit der geringen Anzahl an Gästen schlichtweg nicht gelohnt.

Diese jungen Frauen treffen sich lieber im „Krokodil“ als in der vollen Altstadt. Foto: leja

Ein bisschen anders sieht es im Restaurant "Krokodil" aus. Weniger Gäste als sonst seien es, aber es laufe besser als im Januar, erklärt Chefkoch Ditschko Gospodinow. Die Hoffnung auf besseres Wetter und somit auf mehr Gäste im Außenbereich ist groß. So habe die Stadt im vergangenen Jahr 20 zusätzliche Plätze draußen genehmigt und diese Regelung nun verlängert, was dem Restaurant natürlich zugutekomme.

Trotzdem sei es noch immer nicht leicht, die Einbußen der zurückliegenden zwei Jahre aufzuholen, berichtet der Koch. Die steigenden Inzidenzen hätten dazu geführt, dass zahlreiche Reservierungen abgesagt worden seien. Das Restaurant verzeichne rund 30 Prozent weniger Gäste als zu Zeiten vor der Pandemie. Dazu kämen aktuell steigende Lebensmittel-Preise. "Das ist eine Doppelbelastung für uns", sagt Gospodinow. Seine Zusammenfassung der zurückliegenden Monate: "Der Winter war hart – durch Panikmache und Warnstufen wurden Menschen nach einem umsatzstarken Sommer wieder zurückhaltender, was Restaurantbesuche anbelangt."

Eine Gruppe von Frauen, die sich an diesem Abend im "Krokodil" getroffen hat, fühlt sich gerade durch die strengen Regelungen sicher. In volle Bars und Kneipen würden sie im Moment dennoch nicht gehen, da sind sich die Frauen einig. "Das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, auch wenn ich es natürlich vermisse, wegzugehen", erzählt zum Beispiel Katharina Koch.

In der Unteren Straße sehen das die Menschen anders. Die Straßen sind voll, vor den Eingängen der Kneipen bilden sich zum Teil lange Schlangen. Zwei junge Männer, 19 und 22 Jahre, beschreiben die Situation so: "Letztlich ist die Lust rauszugehen größer als die Bedenken, sich anzustecken." So seien sie, sobald es möglich war, wieder feiern gegangen. "Man denkt ehrlich gesagt gar nicht mehr so drüber nach, sich anzustecken." Corona gehöre jetzt einfach zum Alltag – gewissermaßen so wie ein Barbesuch, erklären David und Daniel.

Matthias Hack steht erst seit einer Woche wieder im „Eckstein“ hinterm Tresen. Foto: leja

Matthias Hack, Barmitarbeiter im "Eckstein", sagt, dass es lange nicht so voll ist, wie es sein könnte – auch weil er lieber weniger Menschen reinlasse, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Und auch wenn die Stimmung fast so wirkt wie vor Corona: "Die Menschen feiern nicht so ausgelassen wie vorher, aber irgendwo gewöhnt man sich dran", sagt Hack. Zur Zeit der Sperrstundenregelung hatte die Bar ganz zu, es hätte sich einfach nicht gelohnt, zu öffnen. Die Sperrstunde war nach Weihnachten eingeführt worden und galt bis Ende Januar.

Das Café "Hörnchen" in der Unteren Straße ist leerer als sonst, trotzdem tummeln sich rund 40 Menschen in der kleinen Bar, ihre 2G-Nachweise zeigen sie von sich aus Barkeeperin Kim Phan vor. Im Moment arbeitet sie allein hinter der Theke, normalerweise sind sie zu zweit. Es lohne sich nicht, mehr Servicekräfte einzustellen, sagt sie. Angesichts der Inzidenz ist man lieber weiter vorsichtig.