Heidelberg. (ani) Seit Montag ist eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Diese sorgt für viele Lockerungen Heidelberg, das mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 9,9 knapp in der niedrigsten Stufe liegt. Auch für Freibäder versprach das Land Erleichterungen – doch der genaue Blick in die Verordnung zeigt: Viele Einschränkungen bleiben auch in der niedrigsten Inzidenzstufe bestehen. So müssen laut Verordnung weiterhin Kontaktdaten der Badegäste erfasst werden, in den Becken bleibt es bei einer Personenbeschränkung – und noch immer gilt: Beim Schwimmen darf nicht überholt werden.

Die Stadtwerke teilen auf RNZ-Anfrage mit, dass sich daher am Buchungssystem im Tiergarten- wie im Thermalbad erst einmal nichts ändern wird. Immerhin: Nach der neuen Verordnung dürfen fast doppelt so viele Badegäste in die Becken wie vorher. Deshalb werde man die Zahl der verfügbaren Plätze in den beiden Freibädern erhöhen. Terminbuchung unter www.swhd.de.