Von Denis Schnur

Heidelberg. Von der Mannheimer Straße aus wirkt die Wieblinger Feuerwache wie ein modernes, aber gewöhnliches Gebäude. Wer jedoch im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Fassade blickt, sieht, dass die Stadt hier schon 2015 ein ökologisch vorbildliches Gebäude gebaut hat: Das Obergeschoss ist komplett aus Holz, rund um die Mannschafts- und Büroräume steht eine ein Meter dicke Wand mit guter Dämmung, auf dem Dach befindet sich sowohl eine Solaranlage als auch eine üppige Begrünung, geheizt wird per Luft-Wärmepumpe.

"Bei dem Bau haben wir eine gute Lösung für Feuerwehr und DLRG gefunden", betonte OB Eckart Würzner am Montag, "aber wir haben auch damals schon großen Wert darauf gelegt, möglichst klimaneutral zu bauen." Schließlich wolle man als Kommune im Kampf gegen den Klimawandel mit gutem Beispiel vorangehen. Deshalb hatte Würzner seine Pressekonferenz in dieser Woche nach Wieblingen verlegt. Um zu zeigen, was beim nachhaltigen Bauen und Sanieren möglich ist – und um Heidelberger Hausbesitzer zum Nachahmen zu animieren.

Denn die Stadt will klimaneutral werden – und das geht nur, wenn der Energieverbrauch in Gebäuden massiv abnimmt. Das bestätigt eine aktuelle Studie, die das Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) im Auftrag der Stadt erstellt hat und die demnächst im Klima-Ausschuss vorgestellt wird. Demnach biete die Altbausanierung neben der Umstellung der Fernwärme auf nachhaltige Energieträger das größte Potenzial, um den CO2-Ausstoß zu senken. Während Neubauten heute jedoch meist gut gedämmt sind, ist die Sanierung im Bestand deutlich schwieriger. Dabei ist die Stadt auf die Bereitschaft der Besitzer angewiesen – und die müssen aktuell hohe Kosten bei Handwerkern tragen. Heidelberg will die Sanierungsrate dennoch verdoppeln – auf drei Prozent jährlich. "Das ist ein hartes Stück Arbeit", weiß Umweltamtsleiterin Sabine Lachenicht. Bundesweit hätten Städte dabei derzeit Probleme, in Heidelberg komme hinzu, dass etwa jedes fünfte Gebäude denkmalgeschützt sei. Deshalb will die Stadt nicht nur bei eigenen Liegenschaften vorangehen, sondern hat auch "bundesweit eines der größten Förderprogramme" geschnürt, wie Würzner betont. Neue Fenster, bessere Dämmung, Solaranlagen – all das kann man sich bezuschussen lassen. So hofft man in der Verwaltung, den Hauseigentümern Umbauten schmackhafter zu machen. "Bitte macht mit!", appelliert OB Würzner an diese.

Daneben will die Stadtverwaltung zeitnah die Fernwärme umstellen, um einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität zu machen. "Wir denken vor allem über Geothermie und Flusswärme nach", so Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. Außerdem hoffe man weiterhin, zwei Windkraftanlagen auf dem Königstuhl realisieren zu können. "Wir befinden uns noch in Gesprächen mit dem EMBL, wollen die Pläne aber bald in den politischen Gremien vorstellen", so Lachenicht.

Während die Ifeu-Studie diesen Maßnahmen einen großen Effekten auf den CO2-Ausstoß attestiert, fällt dieser bei anderen Punkten des städtischen Klimaschutzaktionsplanes deutlich geringer aus. Die Umstellung der Verpflegung in Kitas und Schulen auf Bio-Essen sei mit Blick auf das Klima etwa "eher marginal", wie Lachenicht berichtete.

Infos zum Förderprogramm: www.heidelberg.de/foerderprogramm