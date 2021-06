Heidelberg. (shy) Erst im Emmertsgrund, dann in der Weststadt, dann in der Altstadt – jetzt steht die nächste große Impfaktion in dieser Woche an. Das Team der Heidelberger Corona-Schwerpunktpraxis HNO-Praxis mit den Ärzten Dr. Andreas Horn und Dr. Arash Choudhry verimpft am Sonntag, 20. Juni, ab 8 Uhr im Testzentrum des Qube-Hotels Bahnstadt, Grüne Meile 21, 700 Dosen Astra Zeneca. "Damit wollen wir Bürgerinnen und Bürgern Heidelbergs und Umgebung den Weg in einen unbeschwerten Sommer ermöglichen" , sagt Qube-Inhaber Jamy Arndt.

Er betont: "Eine Terminvereinbarung ist unbedingt notwendig." Einerseits zur Einhaltung der Hygienevorschriften, andererseits, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren und damit nicht allzu große Wartezeiten entstehen. Wer sich impfen lassen möchte benötigt eine Versichertenkarte, (Privatpatienten einen Personalausweis) sowie einen Impfpass. Die Impfung wird nur bei Personen durchgeführt, die infektfrei sind. Nach der Impfung werden die Patienten zehn bis 15 Minuten überwacht.

Termine gibt es ab sofort unter diesem Link: https://impftermin-qube-bahnstadt.de.