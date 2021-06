Heidelberg. (RNZ) Da staunten viele nicht schlecht am Donnerstagmorgen: Eine lange Menschenlange hatte sich rund um die Friedrich-Ebert-Anlage und in der Plöck gebildet. Der Grund: Die Impf-Aktion der Praxis von Dieter und Gabriele Jung in der Friedrich-Ebert-Anlage. Sie impfen am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr mit Biontech und Johnson & Johnson. Am Freitag wird hier von 8 bis 17 Uhr vorrangig mit Astra-Zeneca geimpft – jeweils solange der Vorrat reicht.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mitzubringen sind Geduld, Krankenkassenkarte, Impfpass (wenn vorhanden) und die ausgefüllten Aufklärungsbögen – die gibt es hier: https://kurzelinks.de/jexq