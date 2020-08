Prachtvoll und weitläufig erstreckt sich die Place de la Comédie am Eingang der Altstadt Montpelliers: Der Brunnen in der Mitte zeigt das Wahrzeichen der Heidelberger Partnerstadt im Süden Frankreichs. Den Plänen eines französischen Vereins zufolge könnte man künftig per Nachtzug in rund neuneinhalb Stunden von Heidelberg nach Montpellier fahren. Foto: Ville de Montpellier

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Seit 1961 sind Heidelberg und Montpellier Partnerstädte. Der Austausch ist eng, es gibt einen regelmäßigen Schüler- und Jugendaustausch sowie Kooperationen auf vielen Ebenen, sei es zwischen den Universitäten oder den Technologieparks. 2021 feiern die beiden Städte das 60. Jahr ihrer Partnerschaft – und vielleicht nicht genau passend zum Jubiläum, aber kurz darauf könnten die beiden Städte noch etwas enger verbunden sein: durch eine Nachtzugstrecke, die von Barcelona nach Frankfurt führen soll. Die Pläne dazu wurden jetzt im Heidelberger Montpellier-Haus vorgestellt.

Das Projekt geht auf eine Initiative der französischen "Association Objectif Train de Nuit" zurück. Der Verein wurde 2019 gegründet und ging aus einer Bürgergruppe hervor, die sich für eine Wiederbelebung von Nachtzugstrecken in Europa einsetzt. Im Auftrag der französischen Regionen Grande Est, Okzitanien, dem spanischen Katalonien und der französischen Bahn SNCF erstellt er eine Machbarkeitsstudie zu einer Nachtzugstrecke von Barcelona über Montpellier, Avignon, Lyon, Straßburg, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim mit Ziel Frankfurt. Von Heidelberg nach Montepellier und umgekehrt bräuchte man demnach rund neuneinhalb Stunden.

Noch im August soll die Studie vorgestellt werden. Eric Boisseau aus Montpellier ist der Vorsitzende der "Association", und er sieht gute Chancen für die neue Bahnstrecke: "Die ersten Hinweise aus der Studie sind positiv. Es gibt Potenzial für etwa 200 Reisende pro Tag und Richtung. Die Chancen für eine Umsetzung 2022 oder 2023 sind hoch", sagt er im Gespräch mit der RNZ.

Ein weiterer Aspekt der Studie ist die Entlastung der Straßen durch eine Ausweitung des Güterverkehrs. Katalonien mit seiner Hauptstadt Barcelona etwa ist die Region in Spanien, die am meisten in den Rest Europas exportiert. Der Warentransport erfolgt jedoch zunehmend über Lastwagen. Der Grund: Weil Personenzüge Vorrang vor dem Güterverkehr haben, fährt dieser regelmäßig so große Verspätungen ein, dass der Transport über die Schiene unzuverlässig und damit unattraktiv wird.

Dieses Problem will die "Association Objectif Train de Nuit" mit einem Kniff lösen: An die Nachtzüge mit Passagieren sollen Güterzüge angekoppelt werden. Damit will man dem Personenverkehr einerseits eine möglichst rentable Auslastung ermöglichen. Der Güterverkehr soll durch ein regelmäßigeres und zuverlässigeres Aufkommen und dadurch eine bessere Kundenbindung profitieren.

Für Karla Jauregui, die Leiterin des Montpellier-Hauses, würde mit der Zugstrecke ein Traum in Erfüllung gehen – denn sie verbindet damit Kindheitserinnerungen. Sie wuchs als Tochter einer Deutschen und eines Spaniers in Montpellier auf. "Jedes Jahr fuhren wir im Urlaub nach Deutschland – mit dem Nachtzug." Sie erinnert sich, dass sie und ihre Geschwister immer stritten, wer das obere Bett im Abteil haben darf. Dann lugten sie durch die Vorhänge aus dem Fenster und ließen die Lichter der Nacht an sich vorbeiziehen. "Geschlafen haben wir nie viel", lacht Jauregui. "Für meine Kinder wäre es ein Traum, mit dem Nachtzug nach Montpellier zu fahren."

Auch die Heidelberger Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner setzt sich für das Projekt ein – sie ist eine der offiziellen Unterstützerinnen des Vereins und hatte zu dem Treffen im Montpellier-Haus eingeladen. "Ich hoffe auf die Wiedereinführung der Nachtzüge in Europa, weil sie die klimafreundliche Alternative zum Fliegen sind. Außerdem machen sie das Reisen komfortabler und zeitsparender, da die Fahrt über Nacht stattfindet. Dadurch bringen sie die Menschen in Europa enger zusammen und stehen wie kein anderes Verkehrsmittel für die europäische Idee der Zusammenarbeit und Überschreitung nationaler Grenzen", so Brantner.

Bei der Deutschen Bahn hingegen ist zunächst nichts Konkretes zu der geplanten Nachtzugstrecke zu erfahren. Man sei mit dem Projekt nicht vertraut, heißt es auf RNZ-Anfrage. Aber ganz abgeneigt scheint der Konzern nicht zu sein: "Wir sind jederzeit an der Gewinnung neuer Kunden und Verkehre interessiert, und halten uns gerne für Fragen dieser oder anderer Initiativen bereit", so eine Sprecherin.

Vielleicht können sich die Bürgerinnen und Bürger aus Heidelberg und Montpellier also schon in zwei Jahren per Nachtzug besuchen. Hoffnung macht den Projektunterstützern auch eine Aussage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der sagte in seiner Rede zum Nationalfeiertag am 14. Juli diesen Satz: "Wir werden massiv den Güterzug wieder entwickeln, wir werden wieder die Nachtzüge entwickeln, wir werden die kleinen Zugstrecken wieder entwickeln, weil das alles Einsparungen und die Reduktion von Schadstoffemissionen ermöglicht." Danach verfasste Boisseau umgehend einen langen Brief an Macron, bedankte sich für die Unterstützung und erklärte bei der Gelegenheit gleich das Nachtzug-Projekt seines Vereins.

Info: Weitere Informationen gibt es unter http://lunatrain.eu/de/.