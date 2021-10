Heidelberg. (pne) RNZ-Leser Johannes Heß ist sauer. Seit drei Tagen sei bei ihm und in mehreren Haushalten in der Ladenburger Straße und Bleichstraße das Internet ausgefallen, schrieb er uns am Freitag. Mehrmals täglich habe man beim Anbieter nachgefragt – ohne Reaktion. "Keiner fühlt sich verantwortlich", so Heß. Dabei seien er und andere Betroffene auf den Internet-Zugang angewiesen, da man aktuell im Homeoffice arbeite.

Auf RNZ-Nachfrage hat der Anbieter Vodafone die Störung inzwischen bestätigt. 25 Haushalte seien von einer "lokalen Einschränkung" betroffen. Ursache hierfür sei ein defektes Netzteil, das nun ausgetauscht werde. Darauf, wie lange die Einschränkung andauere, wollte sich der Pressesprecher nicht genau festlegen. "Sobald wir Zugriff auf das Netzteil haben, wird es ausgetauscht. Unsere Techniker sind informiert."

Mit dem Ausbau des Neuenheimer Glasfasernetzes habe der Internetausfall nichts zu tun – das erklärte die Telekom, die noch bis Ende des ersten Quartals 2022 Glasfaserkabel in dem Stadtteil verlegt. "Aktuell und auch in den letzten Tagen und Wochen gab es im Ortsnetz Heidelberg keine größere Störung im Netz der Telekom", so ein Sprecher. Und auch der Verwaltung ist nichts von einem Zusammenhang mit den Glasfaserarbeiten bekannt. Der Ausbau an genannter Stelle liege schon länger zurück, so ein Stadtsprecher. Die Baufirma habe keine Leitungsschäden bestätigen können.