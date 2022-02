Heidelberg. (bms) Über Monate waren die Waldarbeiten im Handschuhsheimer Mühltal ein Aufregerthema – jetzt scheinen die Wogen geglättet: Zumindest in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats gab es zu der Informationsvorlage der Stadt zum Stand der geplanten Maßnahmen nur eine kurze Nachfrage. Ansonsten nahm man die Ausführungen von Tillmann Friederich vom Landschafts- und Forstamt einträchtig zur Kenntnis.

Friederich fasste zusammen, was bisher passiert war: Das Forstamt hat seit Anfang 2021 eine Durchforstung an mehreren Stellen entlang des oberen Mühltals geplant. Rund 1000 Bäume sollten betroffen sein, darunter auch viele Buchen. Die Fällungen sollten dazu dienen, andere Bäume zu vitalisieren und den Boden mit mehr Licht und Wasser zu versorgen. Dagegen regte sich jedoch massiver Protest, der zur Gründung des "Aktionsbündnis zum Erhalt des Mühltalwaldes" führte. Es folgten Veranstaltungen, Treffen und Gespräche und die Suche nach Kompromissen.

Ende November hat der Holzeinschlag in einer festgelegten Maßnahmenfläche begonnen. Im Rahmen weiterer Begehungen warf das Aktionsbündnis der Forstabteilung vor, sie sei "wortbrüchig" geworden, da neben den großen Mengen an Fichtenholz auch Buchen eingeschlagen worden seien. Der Stadtwald sei durch Mischbestände charakterisiert, betonte Friederich. "Daher fallen bei Holzernten in der Regel Holzmengen von unterschiedlichen Baumarten an." Letztlich, so informierte Friederich die Bezirksbeiräte, habe die Bürgerinitiative eine weitere Zusammenarbeit aufgekündigt. "Aber mit den Naturschutzverbänden BUND und Nabu wird die nächste Aktion im Buchenbestand des Mühltals trotzdem stattfinden", betonte Friederich. "Da hat sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt."

Info: Treffpunkt ist am Samstag, 12. Februar, an der Abzweigung Talweg-Winterseite/Schmalzwasen-Teichweg. Die Aktion dauert von 10 bis etwa 13 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen per E-Mail an bund.heidelberg@bund.net oder info@nabu-heidelberg.de sowie unter Telefon 06221 / 182631.