Von Thomas Seiler

Heidelberg. Da kam selbst Alexander Gärtner vom Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung ins Staunen: Nach dem mehrstündigen Natur- und Waldputztag am Wochenende auf dem Königstuhl, den die Stadt in Kooperation mit dem Landeswaldverband, dem Forschungsprojekt "TheForestCleanup" der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg und dem "Cleanup Network" durchführte, sammelten er und seine Mitstreiter nicht nur viele volle am Rand der Waldwege abgelegten Müllsäcke ein, sondern auch jede Menge Bauschutt. Sogar einen Lkw-Reifen, Warnbaken sowie eine "halb verrottete Couch" luden seine Mitstreiter auf die Kleinlastwagen, die deshalb auch am Montag noch einmal ausrücken mussten."Müll im Wald stellt uns vor eine große Herausforderung", meinte er nach Begutachten der Funde aus der Aufsammelaktion. Deshalb war er – genauso wie Revierförster Wolfgang Ernst – sehr froh, dass nach zweijähriger Corona-Pause die 200 großen Zangen bei diesem Putztag "weggingen wie warme Semmel".

"Die beiden Pandemiejahre haben den Besucherandrang in unserem schönen Stadtwald noch einmal spürbar erhöht", sagte Förster Ernst. Deshalb erachtete er es für äußerst wichtig, "dass wir uns um die Mutter Natur gut kümmern und zusätzlich unseren Hausberg überall sauber halten." Da "Müllrückstände über das Trinkwasser in unsere Nahrungskette" gelangen können, gehe es bei der landesweit veranstalteten Putzaktion auch darum, die vom Landtag beschlossene Plastikreduktionsstrategie für die Wälder umzusetzen.

Ausgerüstet mit Zangen, Müllsäcken und Warnwesten ging es in den Wald, um Müll aufzusammeln. Foto: Welker

Viele Menschen wollten Hand anlegen bei der Aktion. So gesellten sich zu den Gleitschirmfliegern auch die "Downhiller" mit ihren Fahrrädern. Zudem machten sich viele Familien auf den Weg, um Müll am Rande des Erlebnispfades oder von Parkplätzen und Waldwegen aufzuklauben – sowie Jörg und Susanne Stutz mit ihrem achtjährigen Sohn Linus und dessen Freund Moritz.

"Registrieren Sie alle undefinierbaren Fundsachen", forderte der Förster beim Treffpunkt an der Wandertafel beim Eingang zum Walderlebnispfad auf, als er zusammen mit den städtischen Mitarbeitern die Ausrüstungsgegenstände wie Zangen, Handschuhe, Müllsäcke und gelbe Warnwesten überreichte. "Nach getaner Arbeit gibt es zudem eine leckere Stärkung und für die Kinder noch etwas Besonderes", motivierte Stadler die Freiwilligen zusätzlich. Die kleinen Helfer konnten sich am Ende über Rucksäcke, eine Mütze und ein Samenball für die Aussaat zu Hause freuen.

Eine Bitte richtete der Revierförster noch an alle, die auf eigene Faust Müll im Wald sammeln. Demnach sollte man das Fundgut entweder gut sichtbar in Säcken entlang der Waldwege hinlegen oder aber alles mit nach Hause nehmen und über die eigene Restmülltonne entsorgen. "Ein sauberer Wald im Land muss unser langfristiges Ziel sein", so Ernst.