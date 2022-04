Heidelberg. (shy) Durchschnittlich 10.000 Fahrgäste mehr – das ist die Bilanz der vier Samstage, an denen Bus- und Bahnfahren in Heidelberg für alle Bürger und Besucher kostenlos war. Für Oberbürgermeister Eckart Würzner ist das ein voller Erfolg. "Die Menschen haben das Angebot super angenommen, einen solchen Anstieg gab es in der restlichen Region nicht", sagte Würzner im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag und berief sich dabei auf die Zahlen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV).

Wie das Unternehmen mitteilte, lagen die Fahrgastzahlen an den vier Gratis-Samstagen im Durchschnitt etwa 15 Prozent höher als am Samstag 19. März – als das Angebot noch nicht kostenlos war. Allerdings schwankten die Zahlen von Wochenende zu Wochenende. So gab es am ersten Gratis-Samstag, 26. März, einen Fahrgastzuwachs von rund neun Prozent, am zweiten Gratis-Samstag, 2. April, waren knapp 14 Prozent mehr Fahrgäste unterwegs. Am dritten Gratis-Samstag, an dem auch die lange Heidelberger Einkaufsnacht stattfand, gab es einen Zuwachs von 23 Prozent und am vierten Gratis-Samstag, dem Karsamstag, lag der Fahrgastzuwachs wieder bei lediglich 14 Prozent. In absoluten Zahlen: Während an den vier Samstagen vor dem Aktionszeitraum im Schnitt etwa 67.000 Menschen in Heidelberg mit Bus und Bahn unterwegs waren, nutzen im Aktionszeitraum im Durchschnitt 78.000 Fahrgäste den ÖPNV. "Wir hoffen, dass durch diese Aktion viele Menschen auf den Geschmack gekommen sind und auch in Zukunft öfter bei uns einsteigen", so Christian Volz, kaufmännischer Geschäftsführer der RNV. Wichtig sei aber auch, dass in den kommenden Jahren weiter in den Ausbau des ÖPNV investiert werde.

"Wir hatten Zuwächse bei den Fahrgastzahlen von durchschnittlich 15 Prozent und an einem Samstag sogar von über 20 Prozent. Wenn wir solche Werte verstetigen und noch ausbauen könnten, wäre das ein enormer Gewinn für den Klimaschutz und die Lebensqualität in unseren Städten", sagte Würzner. Er will sich weiter dafür einsetzen, dass der ÖPNV ab Herbst für Jugendliche kostenlos und für über 60-Jährige für 365 Euro im Jahr angeboten wird.

Ob und wann das tatsächlich umgesetzt wird, ist aber noch unklar. Im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Energie war das Thema Ende März heiß diskutiert worden. Die Mitglieder des Ausschusses hatten schließlich mehrheitlich beschlossen, dass zunächst weitere Varianten berechnet werden sollen und das Thema vertagt. Hintergrund ist, dass das Angebot für die beiden Gruppen die Stadt im laufenden Jahr 3,4 Millionen Euro sowie ab 2023 bis zu 8,7 Millionen Euro kosten könnte. Den Fraktionen Bündnis 90 / Die Grünen, SPD, GAL, Linke sowie "Bunte Linke" ist das zu teuer. Eine solche Kalkulation ist allerdings aufwendig und je mehr Varianten ausgerechnet werden müssen, umso aufwendiger wird es. Daher ist unklar, wie lange es dauert, bis die vom Ausschuss gewünschten Zahlen auf dem Tisch liegen.

Für die vier kostenlosen ÖPNV-Samstage hatte der Gemeinderat im Februar 140.000 Euro bereitgestellt.