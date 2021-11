Heidelberg. (RNZ/rl) Am morgigen Donnerstag kommt es ab 9 Uhr in Ziegelhausen zu einem Lastenhubschrauber-Einsatz. Dabei transportieren die Stadtwerke Heidelberg fünf abgebaute Freileitungsmasten ab. Da die 300 Kilogramm schweren Masten an einer schwer zugänglichen Hanglage stehen, könne für den Abbau kein Kran verwendet werden, teilten die Stadtwerke mit. Der Transportflug verlaufe über ein Teilgebiet Ziegelhausens auf ein freies Gelände Nahe des Stifts Neuburg.

Die Holzmasten wurden aus Standsicherheitsgründen vorsorglich abgebaut und im vergangenen Oktober durch ein Erdkabel ersetzt. Mit dem Abtransport der Freileitungsmasten sei eine Firma aus Wuppertal beauftragt worden, die auf Lasttransporte per Hubschrauber spezialisiert sei. Die Stadt Heidelberg, Polizei und Feuerwehr sind über den Einsatz des Hubschraubers informiert.

Als Einsatz-Zeitpunkt sei bewusst den Herbst gewählt worden. Hier hätten die Bäume bereits ihr Laub verloren, sodass der Hubschrauber-Pilot freie Sicht auf die Mast-Standorte hat, teilten die Stadtwerke mit. Zuvor war die Freileitung von den Stadtwerken demontiert worden. Die Masten wurden von einem Dienstleister fachgerecht abgesägt und liegen zum Abtransport bereit.

Wenn das Wetter mitspielt, soll die Aktion gegen 9 Uhr am Donnerstagmorgen beginnen. Die Masten werden einzeln an ein 30 Meter langes Seil des Lastenhubschraubers gehängt und zu einem 400 Meter entfernten freien Gelände nahe des Stifts Neuburg geflogen. Die Aktion soll etwa vier Stunden dauern. Die Anwohner in der Flugschneise und der näheren Umgebung seien informiert, hieß es vonseiten der Stadtwerke. In der Straße "Am Büchsenackerhang" wird ein Parkverbot eingerichtet. Zudem wird sie temporär für die geplanten fünf Überflüge gesperrt.