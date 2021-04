Von Steffen Blatt

Heidelberg. "Das ist überwältigend", sagt Hans Flor. Er hatte nicht mehr als eine Handvoll Gäste erwartet vor seinem Haus in Gaiberg, jetzt stehen dort fast 15 Menschen und applaudieren. Sie haben ein Geschenk mitgebracht, um Flor zu danken. Dafür, dass der 94-Jährige in den vergangenen zehn Jahren immer wieder seine Geschichte erzählt hat – die Geschichte von einem der letzten Überlebenden der jüdischen Bevölkerung Heidelbergs aus der NS-Zeit.

Es ist Februar 1945, wenige Wochen, bevor die Stadt von den Amerikanern befreit wird, als Hans Flor mit seiner Mutter in das Lager Theresienstadt deportiert wird – es ist der letzte Transport aus Heidelberg. Flor ist 18 Jahre alt. Sie wissen: Von Theresienstadt werden die Menschen nach Auschwitz gebracht und dort ermordet. "Wir wären die Letzten gewesen, die dorthin gekommen wären", sagt Flor. Dazu kommt es glücklicherweise nicht mehr, weil die russische Armee Auschwitz befreit. Flor überlebt, holt nach dem Krieg seine Ausbildung nach, absolviert ein Ingenieurstudium, arbeitet bei den Heidelberger Druckmaschinen und schließlich als technischer Manager bei International Harvester, einer Traktorenfabrik in Rohrbach. Mitte der 1970er-Jahre baut er ein Haus in Gaiberg, seitdem wohnt er dort.

Geboren und aufgewachsen ist er in Heidelberg, als Sohn einer jüdischen Mutter und eines kommunistisch gesinnten Vaters. Er durchlebt Kindheit und Jugend in der NS-Zeit, die Eltern sind ständigen Bedrohungen ausgesetzt. Seine Mutter wird mehrmals verhaftet. An Schule, Ausbildung oder Studium ist nicht zu denken. Flors älterer Bruder Alfred kann nach Palästina ausreisen, die Großmutter, zwei Onkel und eine Tante werden 1940 ins Lager Gurs deportiert. Nur Oma Lina überlebt, die anderen werden in Auschwitz umgebracht. Dann kommt der Februar 1945.

Über all das hatte Hans Flor nie gesprochen, nicht mit den Kindern, den Enkeln oder Freunden. "Ich wollte das vergessen. Nach dem Krieg musste ich so viel nachholen. Mein Ziel war es, Ingenieur zu werden – da hatte ich keine Zeit, über die Vergangenheit nachzudenken", berichtet der heute 94-Jährige. Erst als der Historiker Norbert Giovannini 2010 zusammen mit dem Ehepaar Frank und Ingrid Moraw Biografien jüdischer Einwohner Heidelbergs für ein Buchprojekt zusammenträgt und auch bei Flor anfragt, beginnt er zu erzählen.

Die Moraws stellen auch den Kontakt zum Heidelberger Altstadt-Jugendtreff "City Cult" her, und in den Pfingstferien 2011 berichtet Flor zum ersten Mal Jugendlichen über seinen Lebensweg. Seitdem traf er mehrfach als Zeitzeuge junge Menschen im Rahmen von "City Cult"-Projekten oder am Hölderlin-Gymnasium. "Herr Flor erwies sich dabei als eloquenter, positiver und lebensbejahender Mitmensch, der auch gegenüber den Jugendlichen keinerlei Berührungsängste hatte. Was für eine tolle Begegnung", sagt nun Kai Sauter, der beim Treffen in Flors Einfahrt ein Grußwort des "City Cult" vorliest. Er war einer dieser Jugendlichen damals – heute ist er angehender Geschichtslehrer und seit vielen Jahren Honorarkraft beim Altstadt-Jugendtreff.

Er und noch viele andere wollten sich nun bei Hans Flor bedanken – jeder mit einem Foto und einem persönlichen Gruß. Zuerst war ein Poster geplant, doch die Resonanz war so überwältigend, dass ein ganzes Album daraus wurde – unterstützt von RNZ-Fotograf Philipp Rothe und finanziert vom Stadtteilverein Alt-Heidelberg. "Danke für den Mut, Ihre Geschichte zu erzählen", steht da etwa auf einem Schild, das die nun zum Teil schon Erwachsenen in die Kamera halten; oder "Niemals vergessen! Danke Herr Flor". Die Überraschung ist geglückt. Flor ist sichtlich bewegt, blättert durch das Album, erzählt von den Treffen mit den Jugendlichen.

"In meinen bisher 19 Jahren bei City Cult waren die Projekte mit Ihnen die beeindruckendsten", sagt Jugendtreff-Leiter Markus Tiemeyer. Und Norbert Giovannini, der ein Vorwort für das Album verfasst hat, betont, wie wichtig Stimmen wie die von Hans Flor sind: "Sie haben einen Schatz an Erinnerungen, der in keinem historischen Dokument zu finden ist. Sie haben uns zu ‚Zweitzeugen‘ einer Geschichte gemacht. Und wir werden sie weitertragen. Ihre Geschichte und die einer ganzen grauenhaften Epoche, die in Ihren Berichten aufscheint. Mit der Sie uns auffordern, alles zu tun, dass sie so oder anders nie mehr geschehen wird."

Info: Einen SWR-Kurzfilm über Hans Flors Lebensweg gibt es hier.